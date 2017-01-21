«Зенит» разгромил китайскую команду «Чанчунь Ятай». Матч прошел в рамках сборов в Дубае и завершился со счетом 4:0. Об этом сообщается на официальном сайте «Зенита».

В первом тайме игра прошла достаточно спокойно, единственный гол до перерыва на 15-й минуте забил Мак, счет стал 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

Во втором тайме на 48-й минуте отличился Юсупов, на 55-й - Кокорин, на 67-й - вновь Юсупов.

Таким образом, за время первых сборов в Дубае «Зенит» одержал три победы и трижды сыграл вничью.

До этого ничья была с «Айнтрахтом» (0:0), «Видеотоном» (1:1) и «Локомотивом» (0:0). Три победы «Зенит» завоевал в матчах с «Чанчунь Ятай» (5:2), «Сохар» (14:1) и «Чанчунь Ятай» (4:0).

Вторая часть подготовки к весенней части сезона пройдет в Испании. Ближайшую официальную игру «Зенит» проведет 16 февраля с бельгийским «Андерлехтом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.