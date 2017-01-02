На 86-м году жизни скончался легендарный футболист Виктор Царев

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной СССР Виктор Царев скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщается на странице бело-голубых в Twitter.

«Виктор Царев — один из лучших защитников в истории «Динамо». Соболезнования родным и близким», - говорится в заявлении клуба.

Российский футбольный союз (РФС) уже выразил соболезнования в связи со смертью легендарного советского футболиста и тренера.

Царев провел в составе «Динамо» всю карьеру - с 1955 по 1966 год. За это время он стал четырехкратным чемпионом СССР (1955, 1957, 1959, 1963), приняв участие в 298 матчах команды и забив 12 мячей.

В составе сборной СССР он провел 12 матчей, выиграв чемпионат Европы 1960 года. В 1967 году он начал тренерскую карьеру, работал в «Динамо» и национальной команде.