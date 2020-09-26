S10 Challenges Q&A

Что такое S10 Challenges?

Это серия онлайн-забегов на платформе S10.run. Челленджи проходят каждую неделю по выходным. Принять участие в S10 Challenges может любой желающий. Это бесплатно.

Как принять участие в челлендже?

Для участия вы должны быть зарегистрированы на платформе S10.run. Ваши гаджеты (телефон или беговые часы) должны вручную или автоматически передавать данные на сервис Strava.

Вы должны зарегистрироваться на челлендж. Сервис сообщит вам об успешной регистрации. Подтверждений на почту не приходит, стартовый протокол участникам недоступен.

Если волнуетесь, всё ли прошло успешно, можно проверить – если вы зарегистрированы на забег, система при попытке сделать это повторно выдаст запись «Вы успешно зарегистрировались на забег, ждём вас на старте!»

Как выбрать место для старта?

Каждый из бегунов самостоятельно выбирает точку для старта – абсолютно не важно, где вы начали и закончили бежать (но есть рекомендации, читайте ниже). Зато важно, что финишировать и загрузить трек на сервис участник должен до закрытия стартового окна, пробежав выбранную дистанцию.

Фото: S10.run

Что такое стартовое окно?

Стартовое окно – это промежуток времени, в котором нужно пробежать дистанцию челленджа. Например, 1-2 августа проводился полумарафон на 21,1 км. Стартовое окно открывалось с 00:00 1 августа по 23:59 2 августа. В это время каждый зарегистрировавшийся на онлайн-полумарафон должен был пробежать дистанцию 21,1 км и синхронизировать свои гаджеты со Strava.

Что делать, если я пробежал несколько раз в рамках одного стартового окна?

Ничего делать не нужно. Платформа S10.run автоматически выберет трек с вашим лучшим результатом.

То есть я могу повторно пробежать челлендж, если мне не понравился первый результат?

Да, вы можете пробежать нужную дистанцию сколько угодно раз в рамках стартового окна. Лучший результат станет зачётным треком.

Какие критерии к треку?

Дистанция, указанная в регламенте, должна быть оформлена отдельным треком. В расчёт времени принимается трек целиком. Никакие отдельные части трека не могут быть выделены и не будут учтены в финишном протоколе.

Зачётный трек должен быть не короче соревновательной дистанции и не длиннее её более чем на 1 км. Тип трека должен быть «бег». Скандинавская ходьба, горные лыжи, гольф и скейтбординг в зачёт приняты не будут.

Как рассчитывается время дистанции?

Время преодоления дистанции – это время между стартом и финишем. Паузы будут включены в итоговый результат. Алгоритмы Strava, спрямляя траекторию, могут уменьшить дистанцию, которую вы измеряете своими гаджетами. Платформа S10.run вычисляет время преодоления установленной дистанции, исходя от данных полученных от Strava. Темп умножается на установленную дистанцию, т.е. приводится время финиша к установленной дистанции. Ловить метры на финише не нужно.

Фото: S10.run

Что с беговой дорожкой?

Пробежать челлендж на беговой дорожке нельзя. У нас нет способа узнать пробежали ли вы дистанцию на дорожке или, включив дорожку, сидели на диване.

Какие требования к трассе?

Запрещается бежать под гору. Умышленное использование особенностей рельефа для получения преимуществ является нарушением правил. Если вы сомневаетесь в профиле трассы, хорошей идеей может быть создание кольцевого маршрута.

Если вы бежите на стадионе, дистанция будет рассчитана исходя из количества кругов, умноженного на длину круга стадиона. Использование любых транспортных средств, включая роликовые коньки, любой внешней помощи и любых других искусственных способов улучшения результата не допускается.

Таймлайн

Стартовое окно челленджа открывается в 00:00 субботы и закрывается в 23:59 воскресенья. Бета версия протокола формируется в реальном времени с некоторыми задержками в синхронизации сервисов. До 09:00 понедельника участник видит только собственный результат, после – публикуется полный протокол (вначале бета-версия, позже – итоговый протокол).

Апелляции принимаются с 00:00 субботы до 23:59 понедельника. Верификация трека проводится до 15:00 понедельника. Не позднее 20:00 вторника появляется окончательный вариант протокола. Результаты объявляются в прямом эфире Instagram @S10run.

Диплом участника публикуется на странице протокола не позднее 20:00 вторника. Рейтинг обновляется не позднее 12:00 среды.

Куда слать апелляции?

Апелляции принимаются только по ссылке на электронную почту, которая указана на странице протокола. В апелляции необходимо указать свой id в системе S10, ссылку на трек в Strava и подробное описание проблемы. Иначе апелляция не будет рассмотрена.

Если вы отправляете письмо со страницы протокола, то ваш id будет вставлен в заголовок письма автоматически. Перед отправкой апелляции имеет смысл прочитать ещё раз правила и свериться с чек-листом. Вся переписка в других каналах связи служит исключительно для развлечения.

Фото: S10.run

Зачем заполнять профиль?

Протокол и рейтинг автоматически формируются исходя из данных, которые указаны в профиле участника на платформе S10.run. Пол, возраст, фамилия и имя участника могут быть изменены участником в своём профиле только до открытия стартового окна. Изменения данных в протоколе вручную невозможно.

Как происходит синхронизация со Strava?

При регистрации на платформе S10.run устанавливается связь со Strava. После подтверждения участия в пробеге платформа автоматически получает и обрабатывает треки участников. Загружать треки на платформу вручную не нужно.

После синхронизации устройства со Strava платформа получает данные трека: время старта, время финиша, дистанцию и некоторые технические параметры. Синхронизироваться со Strava нужно до окончания стартового окна.

Какие данные профиля учитываются?

В челлендже не учитываются возрастные категории, но учитывается пол участников. Возраст участника может дать дополнительные очки при расчёте рейтинга S10 Challenges.

Как происходит аудит треков?

Верификацию треков участников проводит математический трибунал. Треки участников в Strava должны быть открыты для изучения. Если вы претендуете на призовые места в рейтинге или в отдельной гонке трек должен содержать данные о маршруте передвижения. В спорных ситуациях данные о пульсе и каденсе помогут принять справедливое решение о допустимости трека.

Запрещено редактирование или любые другие манипуляции с файлом, содержащим данные тренировки.

Математический трибунал может запросить дополнительные данные о треке с соревнований, о других треках участника, о возрасте участника, а также другие данные, помогающие принять справедливое решение.

Когда происходит верификация треков?

Математический трибунал не может запрашивать дополнительные данные позже 15:00 понедельника. Запрашиваемые данные должны быть отправлены не позднее 23:59 понедельника. Математический трибунал запрашивает данные по электронной почте, указанной в профиле участника. Отсутствие ответа на запрос будет учитываться при формировании решения трибуналом.

А математический трибунал – это кто?

Математический трибунал – независимый орган, задача которого определить справедливость присутствия трека участника в финишном протоколе. Трибунал не может менять значение времени преодоления дистанции. Время преодоления дистанции определяется математическим алгоритмом, на основании данных, переданных из Strava.

Код математического алгоритма аудирован трибуналом. Председатель трибунала назначается основателем платформы S10.run, но не подчиняется ему.

Фото: S10.run

Какие данные учитывает рейтинг S10 Challenges?

Рейтинг S10 Challenges учитывает: прогресс участников от старта к старту, возраст, пол, абсолютные результаты, призовые места.

Рейтинг S10 Challenges обновляется каждую неделю, первые места получают подарки, деньги, бесплатные приглашения на спортивные сборы. Призы могут быть разные, здесь указаны примерные наименования. Призы присуждаются не каждую неделю.

Как настроить Strava?

Убедитесь, что вы и Strava одинаково видят ваше местоположение. Проверьте, что ваши часы показывают точное время. Если ваши часы отстают или убегают, ваш трек может не попасть в окно забега.

Весь тайминг гонки определяется относительно универсального скоординированного времени – UTC. Strava определяет время старта и финиша не относительно местного времени, а относительно UTC. Например, Москва – это UTC +3.

Strava вычисляет UTC исходя из определённой вами в профиле временной зоне и локального времени. Если временная зона выставлена неправильно, вы можете стартовать или финишировать вне установленного временного окна. Такой трек система не примет.

Особое значение правильная установка UTC и точного времени имеет во время эстафетных забегов. Если ваши часы отстают, треки эстафеты могут перехлестнуться с предыдущим участником.

Когда брифинг перед забегом? А после?

Брифинг перед забегом обычно проходит в пятницу в 20:00 в Instagram @s10run. Материалы брифинга обязательны для изучения. Они могут содержать дополнения или уточнения к правилам соревнований, а также дополнительные сведения о безопасности при проведении челленджей. Брифинги после забега и во время забега так же в этом аккаунте.

Как пометить конкретный забег на челлендж. У меня другая тренировка, она же зачтётся? А если её закрыть?

Зачтутся только треки с длиной, указанной в правилах. Из этих треков будет выбран лучший.

Почему у меня указано два времени?

Система нашла два подходящих забега, в зачёт пойдёт с лучшим временем.

Что означает в протоколе «время скорректировано»? Если не скорректировано то, что это значит? Что значит галочка UP?

Это значит, что время скорректировано с учётом возрастного коэффициента. Если в профиле не указан пол и возраст, программа считает, что вы мужчина до 30 лет. И никаких коэффициентов не применяется. Поэтому желательно отредактировать профиль и внести корректные данные. Галочка UP означает, что применение возрастного коэффициента дало повышения в протоколе.

Фото: S10.run

Как понять, если бежал со Strava в телефоне?

Отправляем самому себе в Telegram ссылку на пробежку (стандартная функция приложения «Поделиться»). Полученную ссылку вводим здесь: https://s10.support/ Получаем Strava id из этой пробежки, запоминаем его. Идём в S10 и повторно нажимаем «Регистрация» рядом с баннером забега. Внизу будет строчка с тем Strava id, с которым вы зарегистрировались на забег. Сравните его с тем, что получили на предыдущем шаге. Совпадает? Отлично, ждите себя в протоколе.

У меня Strava id не совпадает, что мне делать?

Попытайтесь вспомнить пароль к той Strava, что установлена в телефоне. Если вспомнили, то зарегистрируйтесь на S10.run (и внутри него на забег) повторно, но уже с этой Strava id.

Почему синхронизация со Strava не моментальная?

Strava лимитирует количество запросов к своей базе. Существуют 15 минутные лимиты, суточные и месячные. Внутри одного запроса мы получаем сразу пачку данных неограниченного размера. Поэтому мы ждём, когда кто-нибудь зайдёт к себе в аккаунт, и запрашиваем сразу данные этого аккаунта и остальные необходимые данные одной пачкой.

В чём разница между коэффициентами M0 и B3?

M0 – это ожидание места. B3 – это очки за разницу между ожиданием и занятым местом.

Как считаются возрастные очки рейтинга S10 Challenges?

Все данные берутся из официального протокола. Время на дистанции умножается на коэффициент из таблицы. У мальчиков и девочек свой коэффициент. Затем формируется новый протокол с учётом поправок. Дальше вычисляются все баллы рейтинга с учётом нового места в протоколе. Разница в баллах рейтинга и есть возрастной коэффициент.

А можно обманывать рейтинг S10 Challenges?

Можно, но не долго. Люди, которые попытались пробежать медленно первые челленджи и выложились на третьем, не смогут прогрессировать на четвёртом онлайн-забеге. Рейтинг S10 Challenges создан так, что участник, упавший с третьего места в середину протокола и поднявшийся обратно, получит в сумме примерно ноль. Сколько баллов регресса, столько и баллов прогресса.

Фото: S10.run

Откуда берутся данные для личников?

Данные по личникам рассчитываются по предикту Дениэлса http://s10.support/predicted/

Первая гонка ставит набор личников на дистанциях: 2, 3, 5, 10, 15, 21 км. Результат на каждой последующей гонке сравнивается с этим набором.

Если результат гонки лучше предполагаемого личника из набора, то разница во времени с минусом и выделена зелёным цветом. В таком случае набор личников пересчитывается заново.

Если результат гонки хуже, то разница со знаком плюс, а набор личников не меняется. По количеству зелёных квадратиков можно оценить прогресс/успех участника.

Когда начинают действовать коэффициенты?

Коэффициенты начинаются с 30 лет. На графике видно, что до 30 лет у мальчиков 1, у девочек 0,89.

Правило Underground Challenges о финише до начала следующего часа остаётся в силе?

Нет, в Underground Challenges и S10 Challenges разные правила и разные формулы: «кто позже выбежит» и «кто быстрее пробежит». Следите, в каком формате проводится очередной челлендж.

Что такое рандом челлендж?

Это челлендж, в котором дистанция выбирается случайным образом. Выбор происходит в пятницу вечером в Instagram @s10run

Что такое «тонкий лёд»?

Это гонка, на которой считается средний пульс. Потом каждую секунду вычисляется разница между средним и текущим. Затем вычисляется средняя разница.

Что значит «финишировать и загрузить трек на сервис участник должен до закрытия стартового окна, пробежав выбранную дистанцию»?

Имеется в виду, что нужно загрузить трек из гаджетов в Strava. Обычно это происходит автоматически при подключении к интернету. На всякий случай можно через какое-то время и зайти на S10.run и поглядеть, есть ли там информация о вашем забеге.

Фото: S10.run

Мой трек отсутствует в рейтинге. Что делать?

Если вы не нашли себя в протоколе, убедитесь, что сделали следующее:

1. Зашли в S10.run, кликнули «регистрация» рядом с баннером челленджа. Зарегистрировались по своему адресу электронной почты. После этого обновили страницу или вышли и снова зашли.

2. Проверили, на ваш ли профиль в Strava ведёт ссылка со страницы S10.run.

3. Пробежали заявленную дистанцию в пределах обозначенных границ.

4. Проверили, что у тренировки в Strava установлен флажок «видна всем».

5. Проверили, что ваш трек соответствует дистанции челленджа.

Где найти правила S10 Challenges?

Универсальные правила S10 Challenges по ссылке: https://s10.run/challenge_template

Я бежал 12,5 кругов по 400 м стадиону. Мои часы насчитали 5200 м вместо 5000 м. Что делать?

Если трек будет больше заявленной дистанции, то мы обрежем его так, чтобы его длина была точно равна заявленной дистанции. Время преодоления лишних метров вычитается из общего времени на основе средней скорости.

Почему в протоколе дистанция меньше, чем я пробежал?

В протокол попадают треки, обработанные Strava. Сервис пересчитывает длину трека собственными алгоритмами, спрямляя углы или восстанавливая пропущенные точки. Поэтому трек в Strava может быть короче, чем, дистанция, измеренная вашим устройством.

Каждый разворот на 180 градусов «съедает» примерно 5 метров. Каждый поворот под острым углом – 3 метра. Стежки – это частный случай бега по малому радиусу близкому к 0. Отскоки GPS также обрабатываются и сглаживаются Strava самостоятельно.

Фото: S10.run

Как работает математика S10 Challenges?

Математика S10 Challenges выбирает треки и формирует протокол. Если трек не попал в протокол или попал с другими данными, то нужно подавать на апелляцию. Практика последних гонок показывает, математика справляется без ошибок.

Потом вступает в действие математический трибунал. Он смотрит, нет ли читинга. От трибунала система получает метку DSQ. Ни править треки, ни вставлять, ни модифицировать никто не может. За исключением загрузки данных из официальных протоколов при совпадении онлайн и оффлайн забегов.

«Юрий, повлияйте, пожалуйста, на решение математического трибунала!»

Создатель платформы S10.run и онлайн-забегов S10 Challenges Юрий Строфилов не может влиять на решения трибунала. Этот орган создан ровно для того, чтобы не отвечать на подобные вопросы. Кстати, математический трибунал – это коллегиальный орган, решения они принимают единогласно. Все сомнения в пользу бегущего.

Я зарегистрировался на челлендж и была надпись об успешной регистрации. Теперь захожу, пишет, что нужно заново почту вводить. Что случилось?

Нужно ввести и залогиниться в S10.run. Можно попробовать войти с другого браузера.

Что будет, если в челлендже будут принимать участие очень быстрые соперники?

Если в челлендже участвуют быстрые ребята, то вы получите низкое место и очки регресса. Но если вы пробежите быстрее вычисленного личника, то получите +40 баллов в рейтинг.

Если вы думаете, что без участия в челлендже не нахватаете очков регресса и поднимитесь в рейтинге. Регресс работает больше на быстрых бегунах. Лидер рейтинга не может подняться выше. Если он станет вторым, то получит 100 очков регресса. Это правило специально сделано для того, чтобы участники не засиживались в топе.

Зачем нужен рейтинг S10 Challenges?

Суть рейтинга в том, что результат является только одним из параметров. Самый большой вес в рейтинге S10 Challenges дают баллы прогресса. Они даются за перемещение вверх по протоколу и за личные рекорды. И забеги, и рейтинг – это соревнование. То есть конкуренция и состязательность. Если вы пробежите марафон за два часа – это не значит, что вы будете первым. Равные возможности не означают, что все окажутся на первой ступеньке пьедестала. Кто-то реализует свои возможности, кто-то нет. Кто-то готов умирать, кто-то нет.

Чтобы оказаться в десятке первого сезона S10 Challenges, некоторые участники умирали. Они не члены сборной, не профессионалы, их абсолютные результаты не очень высокие. Но прогресс и желание умирать сделали своё дело.

Что нужно, чтобы тренер был в рейтинге S10 Challenges?

Ученик может не платить ни за сервис, ни за тренера. И будет в рейтинге S10 Challenges. Но чтобы тренер был в рейтинге, ученики должны оплатить его работу. Иначе получатся мертвые души: ученик давно ушёл от тренера, тренируется сам, а место в рейтинге идёт в копилку тренера.

Фото: S10.run

Какой алгоритм регистрации на челлендж?

1. Создали аккаунт в Strava. Ваш аккаунт должен быть доступным для просмотра!

1.1. Если пользуетесь спортивными часами – привяжите свой профиль к Strava и бегите с часами. Если претендуете на высокие места – обязательно нужно бежать с часами и пульсометром (возможна регистрация пульса с часов)!

2. Зарегистрировались на сайте S10.run, когда будете входить – понадобится пароль от Strava и надо будет поставить все галочки и нажать «разрешить». Теперь ваши аккаунты в Strava и S10.run объединены.

3. Заполните профиль на сайте S10.run. Имя, дата рождения, пол, электронная почта.

4. На сайте S10.run в разделе Challenges найдите баннер (картинку) вашего забега и нажмите кнопку регистрации. Если всё в порядке – увидите подтверждение.

5. Для тех, кто бежит только с телефоном. Загрузили приложение Strava в телефон. Проверили работу – вышли на улицу, включили режим пробежки, пробежали любое расстояние, сохранили пробежку.

Что делать если не нашёл себя в протоколе?

1. Проверяем регистрацию. Если нет, регистрируемся.

2. Смотрим, есть ли трек в Strava. Проверяем, что аккаунт в регистрации и аккаунт с треком одинаковы. Если не совпадают ещё раз регистрируемся под тем аккаунтом, в котором трек. Если трека в Strava нет, бежим ещё раз.

3. Нажимаем на кнопку «аудит» над протоколом. Проверяем, что дистанция соответствует правилам. Если расстояние не такое, бежим ещё раз. Если с треком в Strava всё хорошо, а под кнопкой «аудит» трека нет, ждём 10 минут и проверяем ещё раз.

4. Если все это сделано, то скорее всего вы сами найдёте ошибку. Если не найдёте, пишите в Telegram @s10_challenges или на апелляцию.

Я пробежал 5 миль вместо 5 км, мой результат зачтётся?

Нет, так как 5 миль – это около 8 км. В челленджах на 5 км максимальная дистанция может быть 6 км. Нужно бежать заново.