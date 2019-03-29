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В Москве пройдет юбилейный теннисный турнир ВТБ Кубок Кремля

Автор:

Дарья Касаткина
© Фото: kremlincup.ru

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Старт продажи билетов на матчи 2019 года запланирован на начало июня.

ВТБ и Международный теннисный турнир ВТБ Кубок Кремля подписали договор о продлении сотрудничества. Банк в очередной раз выступит титульным партнером турнира, который состоится в юбилейный 30-й раз.

Как и в предыдущие годы, в рамках договора ВТБ полностью обеспечит общий призовой фонд теннисного турнира, который составит порядка 1,9 млн долларов США.

В этом году ВТБ Кубок Кремля пройдет с 12 по 20 октября в Ледовом Дворце «Крылатское», где будут расположены четыре игровых корта типа хард. Помимо ледового дворца будет задействовано здание соседствующего велотрека для тренировок участников соревнований. Вместимость центрального корта составит порядка 6 тыс. зрителей. Старт продажи билетов на матчи 2019 года запланирован на начало июня.

В 2018 году ВТБ Кубок Кремля стал самым успешным для организаторов по посещаемости за последнее десятилетие. Поболеть за звезд мирового тенниса пришли более 81 тыс. зрителей. Победителями в мужском и женском разрядах стали россияне − Карен Хачанов и Дарья Касаткина.

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