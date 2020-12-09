Пресс-служба Российского футбольного союза информирует о расписании матчей сорной России по футболу в квалификации чемпионата мира в 2022 году.
Российский футбольный союз сообщает, что для сборной России по футболу Чемпионат мира будет стартовать с 22 марта 2021 года. В этот день по расписанию у сборной России намечен выездной матч со сборной по футболу Мальты.
Затем ещё через пять дней, 27 марта, у сборной России состоится домашний матч со Словенией. Через три дня, уже 30 марта, у сборной России состоится гостевой матч со Словакией.
Далее по расписанию матчей у сборной России по футболу следует игра с Хорватией, это будет домашний матч, который запланирован на 1 сентября следующего года. В сентябре так же, но уже 4 числа будет гостевой матч у российской сборной на Кипре.
Затем, по информации пресс-службы Российского футбольного союза, через 3 дня после Кипра российскую сборную ждут на домашнем матче с Мальтой. И в октябре и ноябре состоятся ещё две домашние игры сборной России, 8 октября со Словакией и 11 ноября со сборной Кипра.
И ещё две игры на выезде так же в октябре и ноябре, это 11 октября - Словения, 14 ноября - Хорватия.
Опубликовано расписание матчей сборной России по футболу в квалификации ЧМ-2022
© Фото: pixabay.com
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Для российской сборной ЧМ начнётся 22 марта 2021 года.
Пресс-служба Российского футбольного союза информирует о расписании матчей сорной России по футболу в квалификации чемпионата мира в 2022 году.
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