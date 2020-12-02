«Зенит» сыграет последний матч в Лиге чемпионов с «Брюгге»

В среду, 2 декабря, петербургский клуб «Зенит» встретится с бельгийской командой «Брюгге» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Сегодня у сине-бело-голубых появится последняя возможность реабилитироваться перед болельщиками и вырваться в Лигу Европы.

Подопечные Сергея Семака проведут гостевой матч в бельгийском городе Брюгге. Матч состоится на стадионе «Ян Брейдель». Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» занимает четвертое место в группе, имея у себя в активе всего 1 очко. «Брюгге» находится на третьем месте, набрав по сумме 4-х матчей 4-очка.

Зенитовцы уже потеряли возможность выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Однако у сине-бело-голубых есть возможность выйти на третье место и попасть в Лигу Европы обыграв «Брюгге» и занять третье место