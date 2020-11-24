24 ноября «Зенит» проведет решающий матч в Лиге чемпионов с «Лацио»

В рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 24 ноября петербургский «Зенит» сыграет с римским «Лацио». Для «сине-бело-голубых» предстоящий матч станет решающим в турнире.

Ранее «Зенит» уже встречался с «Лацио» в рамках Лиги чемпионов. Тогда встреча завершилась со счетом 0:0. В предыдущем матче «Зенит» выступал в роли хозяев, а в предстоящем матче подопечные Сергея Семака вынуждены будут сыграть на стадионе «Олимпико» в Риме.

Матч состоится во вторник, 24 ноября, в 23:00 по московскому времени.

На данный момент петербургский клуб находится на последнем месте в своей группе, набрав по сумме трех матчей одно очко.