Новые ограничения для катков будут введены в Петербурге с 23 ноября

Ужесточенные коронавирусные меры введут в Петербурге 23 ноября. Губернатор Северной столицы подписал соответствующее постановление.

Так, с понедельника следующей недели зрители не смогут посетить спортивные мероприятия. Об этом сообщили на сайте администрации города. Кроме того, ледовые катки, находящиеся в торговых центрах, будут закрыты. Однако другие катки, расположенные вне ТЦ, будут работать, но уже по новым правилам.

Согласно новым ограничительным мерам, в зоне катания может находиться только 1 человек на 10 кв.метров, при массовом катании максимальное количество человек достигнет 30. Кроме того, раздевалки на открытых катках будут закрыты.