Футболист «Зенита» назвал составленное расписание игр «безумным»

Деян Ловрен, хорватский защитник «Зенита», поддержал полузащитника «Реал Мадрида» Тони Кросса в том, что все футболисты являются марионетками в руках ФИФА и УЕФА.

Ловрен в своем аккаунте в Twitter заявил, что футболисты получают травмы из-за неправильно составленного расписания.

«Люди удивляются, откуда так много травм. Всё просто. Матчей слишком много, восстанавливаться невозможно, этот год странный из-за коронавируса», — заявил игрок «Зенита». Также Ловрен отметил, что у футболистов нет ни отдыха, ни полноценной предсезонной подготовки, к тому же еще безумно составленное расписание.

Об этом говорят уже тренера и футболисты, но реакции на эту проблему никакой.