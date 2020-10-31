Матч Лиги чемпионов с участием "Зенита" могут перенести

Футбольный матч в рамках Лиги чемпионов, на котором петербургский ФК "Зенит" должен был встретиться с итальянским "Лацио", могут перенести. Итальянская команда может перенос запросить в УЕФА, о чем сообщают итальянские СМИ.

В "Лацио" один из игроков сейчас болеет коронавирусом. Еще три игрока пропустили последнюю тренировку. Целых 9 футболистов, не участвовавших в последней игре с бельгийским "Брюгге", могут сдать положительный тест на коронавирус. В этом случае у "Лацио" будет право добиваться переноса.

Встреча "Зенита" и "Лацио" изначально была назначена на среду, 3 ноября. Матч должен был состояться в Северной столице на "Газпром Арене".