Соперники "Зенита" по Лиге Чемпионов заболели коронавирусом

В официальном аккаунте бельгийского клуба «Брюгге» в Twitter была опубликована информация, согласно которой тесты на коронавирус у трех футболистов показали положительные результаты.

Среди заразившихся коронавирусной инфекцией – вратарь Симон Миньоле, защитник Одилон Коссуну и нападающий Михаил Крменчик. Матч «Зенита» с «Брюгге» запланирован на 20 октября. Игра должна состояться в рамках первого тура группового этапа Лиги Чемпионов в Петербурге на «Газпром Арене».

Раннее сообщалось о том, что португальский футболист Криштиану Роналду также заразился коронавирусной инфекцией, в результате чего был отстранён от тренировок в португальской сборной. Сообщалось, что болезнь у Роналду протекает без симптомов.