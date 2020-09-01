«Зенит» создает онлайн-площадку для поиска волонтеров

Футбольный клуб Санкт-Петербурга «Зенит» открывает онлайн-площадку для набора волонтеров, которые готовы работать на проектах благотворительных фондов и на спортивных мероприятиях.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, отметил, что клуб - это нечтно большее, чем команда, офис или стадион. «Зенит» - это общность, которая объединяет верность традициям, харизму Петербурга, стремление быть первым, а команда и ее болельщики являются единым целым.

По словам Медведева, волонтерами клуба являются самые разные болельщики, которых объединяет желание помочь другим. Новая платформа призвана сделать путь становления соцальным волонтером «Зенита» простым и удобным.