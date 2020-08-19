В Гатчине открыли новый скейт-парк

Днем в среду 19 августа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко побывал на скейт-площадке в «Аэропарке» города Гатчина. Глава 47 региона рассказал, что в связи с открытием юбилейного 10 парка, в Ленобласти планируется создать Федерацию экстремальных и уличных видов спорта и в шутку добавил о планах проведения «кубка губернатора по скейту с серьезными призами».

Скейт-площадка оборудована по последнему слову техники: здесь установлены разноуровневые рампы, чаша для скейтбординга, асфальтовый памп-трек и трамплины для прыжков, бетонный модульный скейт-парк и каркасный скейт-парк, пешеходные и велосипедные дорожки. Подрядчик также учел все требования безопасности и позаботился об установке подсветки и озеленении окружающей территории.

Ранее проект благоустройства города «Аэропарк», стал победителем Всероссийского конкурса проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Строительство скейт-зоны в Гатчине стало первым этапом программы благоустройства, также в скором времени планируется обустройство системы велодорожек, пешеходных маршрутов, зоны отдыха и торговли, спортивных и игровых пространств, установка арт-объектов, открытие фуд-корта, а также частного музея истории военной авиации. Новая общественная территория появится в микрорайоне Аэродром между улицей Генерала Кныша и улицей Балтийская (Липовая аллея) от торгово-развлекательного комплекса «Пилот» до торгового дома «Вимос». На реализацию проекта заложено 2 года, организатор конкурса Минстрой РФ выделил 100 млн рублей.