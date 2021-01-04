Спортивные учреждения Петербурга разовьют за 100 млн рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов одобрил допсоглашения с Минспорта РФ о предоставлении субсидий городскому бюджету на содержание и развитие спортивных учреждений. В общей сложности на эти цели из федерального бюджета будет выделено почти 100 млн руб.

Программа распространяется на ближайшие три года.

Средства получат организации, которые заняты подготовкой спортивного резерва для сборных команд России.

Деньги пойдут на спортинвентарь, оборудование футбольных полей и др.