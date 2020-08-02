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Кокорин ушел из "Зенита" в "Спартак"

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Александр Кокорин в форме "Спартака"
© Фото: официальный сайт ФК "Спартак"

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Футболист не боится реакции фанатов.

Нападающий Александр Кокорин, чье соглашение с петербургским "Зенитом" истекло 31 июля, перешел в московский "Спартак".

Соглашение с Кокориным заключено на три года с возможностью годового продления. О точных деталях контракта не сообщается, однако в требованиях Кокорина фигурировала сумма в 10 млн евро.

Осенью 2018 года после скандала с избиением чиновника Дениса Пака Кокорин вместе с футболистом тогда "Краснодара", а ныне "Ростова" Павлом Мамаевым попал под следствие. Итогом загула спортсменом по ночной Москве стал приговор к 1,5 годам колонии-поселения. "Зенит" и в частности тренер Сергей Семак очень поддерживали своего футболиста, однако после выхода того на свободу отдали в аренду в "Сочи". Там Кокорин за сезон сыграл 10 матчей, забив семь голов.

Агент Кокорина вел переговоры также с "Локомотивом" и "Динамо", однако футболист не побоялся участи Артема Дзюбы, сменившего "Спартак" на "Зенит", которого на каждом матче оскобрляют фанаты москвичей, и перешел в стан красно-белых.

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