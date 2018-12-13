Ретро-матч и концерт «Мумий Тролля» под крышей «Газпром Арены»

Матч «Хоккейной классики» между сильнейшими сборными мира на стадионе «Газпром Арена» может собрать свыше 78 тыс. болельщиков и таким образом побить нынешний рекорд по посещаемости, установленный в 2010 году на немецком стадионе Фельтинс-Арена на матче между сборными Германии и США в рамках Чемпионата мира по хоккею. Тогда посмотреть на игру пришло 77 803 человека.

В нашей стране пока самым зрелищной игрой считается матч между сборными Швеции и СССР в марте 1957 года. Тогда на Центральный стадион им. Ленина в Москве собрал 55 тыс. зрителей – это максимум, который тогда могла вместить арена. Прямо сейчас проходят завершающие работы по переоборудованию современного стадиона на Крестовском острове под игры «Хоккейной классики». Выездное футбольное поле убрано, на его месте возводится хоккейная площадка, а вокруг нее дополнительные трибуны для зрителей. Кроме того, предусмотрена фан-зона для любителей хоккея, где не будет сидячих мест, – таким образом дается больше простора для самых активных болельщиков.

В общем, места хватит на всех желающих, которых в стране, как выяснилось, немало – на сегодняшний день практически все билеты на грандиозное спортивное событие 16 декабря уже распроданы (купить билеты можно по этой ссылке). К слову, опасения тех, кто считает, что из-за относительно небольшого размера площадки для хоккея на матче будет плохая видимость, сообщаем – все очень хорошо просматривается даже с самой верхней трибуны стадиона, проверено на личном опыте. Для тех же, кому этого недостаточно, сейчас монтируются два дополнительных гигантских экрана в дополнение к уже существующим специально для проведения матчей «Хоккейной классики».

Несмотря на то, что встреча сборных России и Финляндии состоится в 17:00, стадион в воскресенье откроется в 14:00 – то есть за три часа до начала матча. В фойе будут работать фуд-корты и развлекательные площадки, а на самом стадионе начнется музыкальная программа, причем хедлайнерами концерта выступят дальневосточные рокеры «Мумий Тролль» и их бессменный лидер Илья Лагутенко. То есть у тех, кто придет пораньше, будет еще возможность услышать вживую «Владивосток 2000», «Невесту» и «Медведицу» в исполнении легенды отечественной рок-сцены.

Сам спортивный праздник пройдет в ретро-стиле, напоминая зрителям о рекорде посещаемости, поставленном больше 60 лет назад. Так, помимо Лагутенко на сцене появится и легендарное ВИА «Самоцветы» с их бессмертными хитами «Все что в жизни есть у меня», «Мой адрес – Советский Союз» и «Вся жизнь впереди». Выделятся и наши хоккеисты – специально для матча была разработана особенная амуниция хоккеистов отечественной сборной, она выглядит как одежда спортсменов 50-х годов прошлого столетия.

Даже довольно прохладный день не сможет стать помехой для игры «Хоккейной классики». Несмотря на то, что по сообщениям синоптиков, в воскресенье, 16 декабря, в Петербурге ожидается снижение температуры воздуха до -9 градусов, зрители могут не опасаться заморозков – крыша стадиона на время матча будет закрыта, а огромное помещение будет прогреваться искусственно, с помощью специального оборудования будет поддерживаться только низкая температура льда.