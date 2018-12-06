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Россия-Финляндия: проверка нервов на прочность

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16 декабря на стадионе «Санкт-Петербург» состоится хоккейный матч между двумя сильнейшими сборными командами планеты – России и Финляндии. Классический хоккей, которому суждено войти в мировую историю.

Захватывающий триллер с элементами приключенческого боевика и драмы и всегда непредсказуемой развязкой. Так можно назвать каждую встречу сборных России и Финляндии по хоккею. Практически каждая встреча – решающая, и абсолютно каждый матч – нешуточный накал страстей и мощный выплеск адреналина у зрителей.

Этот «сериал» длится не один десяток лет, но то, что должно произойти на арене стадиона «Санкт-Петербург» 16 декабря 2018 года (купить билеты можно по этой ссылке), можно назвать неким «новым поворотом сюжета», так как играть сборные будут на необычной для себя адаптированной футбольной площадке в формате классики хоккея.

Понятие «классический» в широком смысле – это нечто типичное, показательное, характерное. Так, при упоминании классической музыки возникает стойкий образ симфонического оркестра и сцены филармонии, говоря о классической физике, подразумеваем основополагающие законы Ньютона, а классика в спорте – это традиционный исторически сложившийся образ состязания в том или ином соревновании. Хоккей с шайбой зародился на льду открытых водоемов и, как считается, являлся некой «адаптацией» хоккея на траве к суровым зимним условиям, то и классические условия для него – это игра под открытым небом при естественных условиях.

К слову, хоккейные матчи «классической серии» проводятся за рубежом с завидной регулярностью, зачастую во время снегопадов или при очень сильном «минусе», но при этом неизменно собирая многотысячную аудиторию: матчи превращаются в своеобразное шоу с непредсказуемым сюжетом для абсолютно разной публики от мала до велика. Уровень команд, которые должны будут встретиться на льду стадиона «Санкт-Петербург» 16 декабря соответствующий – потому клюшки в рамках Еврохоккейтура за право обладания кубком Первого канала скрестят вечные соперники в этом виде спорта – Россия и Финляндия.

Есть расхожее заблуждение, что чаще всего в командных матчах будь то хоккей, футбол или, скажем, регби, побеждают «хозяева поля» (в нашем случае – льда). Однако самые яркие игры сборных России и Финляндии показывают, что далеко не все так однозначно.

Например, у многих еще живет в памяти игра против Финляндии на «домашней» Олимпиаде 2014 года в Сочи, когда российская сборная по хоккею заняла всего лишь пятое место в турнире, проиграв в четвертьфинале команде Эркки Вестерлунда со счетом 1:3. В итоге финны уехали домой с бронзой, а хозяева Олимпиады остались ни с чем. Но уже в том же 2014 году у российской сборной появился шанс отыграться на Чемпионате мира по хоккею, и она этим шансом воспользовалась. Русские и финны встретились в финале, который проходил в белорусском Минске. Отечественная команда тогда взяла золото, обыграв финнов с разгромным счетом 5:2. Была ли эта победа безоговорочной с самого начала? Нет! Первый тайм для сборной России закончился безрадужно: мы проигрывали со счетом 1:2 и лишь в последующих таймах сумели нагнать и перегнать финнов не дав им забить более ни одной шайбы.

Можно вспомнить встречу финнов и россиян на «домашнем» московском льду в 2016 году на Чемпионате мира по хоккею в России, когда наша сборная проиграла со счетом 1:3 соперникам из страны тысячи озер в полуфинале.

Еще один памятный матч между сборными России и Финляндии состоялся 20 лет назад в 1998 году на Олимпиаде в Ногано. И здесь зрителей ждала непредсказуемое развитие сюжета: в первом тайме наша команда сумела уйти в отрыв на 3 очка, однако чуть позже финнам удалось нагнать соперников и сравнять счет. Исход встречи решил тогда Павел Буре, который в общей сложности забил за матч 5 голов из 7. Итог встречи 7:4 в пользу России, итого 11 голов, что даже по меркам хоккея кажется большой цифрой.

К сожалению, на Олимпиаде 2018 года командам России и Финляндии на льду Пчёнчханя встретиться было не суждено – наши команды были в разных группах, в четвертьфинале финны проиграли канадцам со счетом 0:1, а русские выиграли у норвежцев 6:1 и, в итоге, стали мировыми чемпионами, вырвав победу у сборной Германии в финале и став действующими олимпийскими чемпионами. Можно сказать, что воля случая и жребий «развел» команды в начале года вечных соперников и той же волей случая они все-таки встретятся на льду арены «Санкт-Петербург» уже в конце года – 16 декабря, где в очередной раз померяются силами перед глазами десятков тысяч зрителей.

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