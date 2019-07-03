«Монстр в воде»: победы пловца Владимира Сальникова из Петербурга

От мечты преодолеть Мсту до бассейна

Увлекаться плаванием Владимир Сальников начал еще в глубоком детстве, когда ездил к бабушке в небольшую новгородскую деревушку на реке Мста. В тайне от взрослых он бегал с местными мальчишками на дикие пляжи. Выжидая на мелководье, юноша с завистью посматривал на одногодок, – те уже умели плавать, знали грибные и ягодные места, не боялись доить коров.

В школе Владимир учился хорошо, но, как и многие дети, мог иногда прогулять пару уроков. Физкультуру будущий пловец не любил. Он воспринимал ее как необходимость, с которой надо мириться. Хотя научиться плавать по-прежнему мечтал.

Когда Владимиру исполнилось 8 лет, в школу пришел тренер Глеб Петров. Он предложил всему классу пойти в плавательную секцию. Отбор был несложным – нужно было выполнить несколько упражнений. Сальников со всеми успешно справился.

Вспоминая первую тренировку на воде, Сальников ностальгирует: «Это был эпохальный день в моей жизни: я понял, что летом в деревне наконец-то сбудется моя мечта – наконец-то преодолею речку Мсту».

Сначала все складывалось не слишком удачно. После второго занятия юноша простудился, потом подхватил воспаление среднего уха и пропустил несколько недель. Повезло, что Петров тогда не сказал ему: «До свидания!»

Три олимпийских золота

В 1973 году в возрасте 13 лет Сальников перешел в спортивную школу «Экран» под крыло одного из лучших тренеров по плаванию 20 века – Игоря Кошкина. Позже с ним также занимался заслуженный тренер СССР Глеб Петров.

Три года Владимир упорно тренировался и заслужил путевку на Олимпийские игры 1976 года в Монреале. Юный спортсмен попал в состав советской сборной под руководством Сергея Вайцеховского, занял 5 место в финале на 1500 метров вольным стилем, установив рекорд Европы.

В 17 лет пловец выиграл чемпионат Европы. И с тех пор стал иконой в мировом плавании на стайерских дистанциях. В 1978 году на чемпионате мира Сальников впервые побил рекорд мира американца Брайана Гуделла.

Товарищеская встреча по плаванию между между мужскими сборными командами СССР и Канады во Дворце водного спорта, 1979 год. Фото: ekogradmoscow.ru

В 1980-м, на второй в своей карьере Олимпиаде в Москве, пловец завоевал три золотых медали: на дистанциях 400 и 1500 метров вольным стилем, а также на эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. На дистанции 1500 метров вольным стилем он первым в мире выплыл из 15 минут, установив новый мировой рекорд, – 14 минут 58,27 секунды.

До 1986 года Сальников не проиграл ни одного старта в мире на дистанции 1500 метров вольным стилем. Рекорд мира, установленный спортсменом в 1983 году, продержался 8 лет, а рекорд Европы – с 1983 по 2000 год. Рекорд СССР на дистанции 1500 метров вольным стилем, установленный им в 1983 году, не побит и по сей день.

Сальников (слева) на пьедестале почета Олимпиады в Москве после победы на дистанции 1500 метров вольным стилем. Фото: wikipedia.org

Затишье в карьере

В 1984 году должна была пройти очередная Олимпиада, на этот раз в Лос-Анджелесе. Сальникову на тот момент было 24 года – достаточно большой возраст для профессионального пловца.

Вследствие бойкота США и других западных стран предыдущих Олимпийских игр в Москве (из-за вторжения СССР в Афганистан), эти соревнования прошли без участия спортсменов из СССР и большинства социалистических стран.

В том же году 9 государств «социалистического лагеря» (СССР, Болгария, Венгрия, ГДР, КНДР, Куба, Монголия, Польша, Чехословакия) провели «свои Олимпийские игры» под девизом «Спорт – дружба – мир». Назывались они «Дружба-84».

На них, кстати, Сальников выступил лучше, чем пловцы на лос-анджелесской Олимпиаде. Так что в его копилке могли быть еще несколько золотых медалей.

Владимир Сальников (справа) со своим тренером Игорем Кошкиным. Фото: Юрий Сомов / РИА «Новости»

На этот момент спортсмен уже жил в Москве (переехал в столицу он в 1983-м), женился на москвичке – Марине Сальниковой (Басовой). Главный тренер спортсмена остался в Ленинграде.

Позже, занявшись подготовкой сборной страны, Кошкин решил, что продолжать тренировки Сальникову нет смысла – наставник усомнился в том, что его подопечный сможет добиться высоких результатов на международной арене. Так и закончился, спустя 12 лет, их спортивный союз.

Выдающийся пловец был очень популярным в эти годы: часто выступал на различных мероприятиях, давал интервью. Последовал спад в результатах — спортсмен опустился до 27 места в мировом рейтинге. Когда он попытался вернуться к Кошкину, тот его не принял.

Позже Сальников признался, что, возможно, именно желание доказать всем, что он что-то еще может, позволили ему спустя несколько лет триумфально победить на Олимпийских играх в Сеуле.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

«Безумец», в котором сомневались

Владимир Сальников окончил Институт физической культуры и имел диплом тренера. Он считал, что добиться новых высот возможно, лишь сменив методы подготовки. Поэтому и создал новую методичку тренировок.

Его жена Марина, окончив Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма с дипломом тренера, работала в Научно исследовательском институте физической культуры и спорта.

В прошлом мастер спорта СССР по легкой атлетике и чемпионка СССР в беге на 200 метров, Сальникова успела поработать со сборной командой СССР по легкой атлетике, а позднее – со сборной страны по плаванию в качестве биохимика. Именно она стала новым тренером выдающегося пловца.

«Жена – тренер?! Да что она вообще понимает в тренерской работе? Нет, это не серьезно, у них ничего не получится», – поговаривали в спортивной «тусовке». И ошибались.

Отец Марины, руководитель научного центра Олимпийской подготовки, всячески поддерживал молодую пару: выделял помещения для тренировок, мирил поссорившихся супругов, подбадривал их.

В режиме бесконечных сомнений, постоянных тренировок, усталости, «кнута и пряника» Сальниковы работали бок о бок почти два года. В 1986 году их усилия были вознаграждены: Владимир успешно выступил в первых Играх доброй воли в Москве – это была альтернатива Олимпийским играм, не уступающая им по масштабам. Под девизом «От дружбы в спорте – к миру на Земле!» в Играх участвовали 3000 спортсменов из 79 стран, включая СССР и США. Владимир завоевал на них две золотые и одну серебряную медали.

Затем показатели Сальникова снизились – из-за болезней и травм. Хотя он и остался непобедимым в Союзе, но с крупных международных соревнованиях медалей не привозил.

Фото: cska.ru

Четвертое золото

Учитывая очередные ухудшения результатов, перед Олимпиадой 1988 года практически никто не верил в успех пловца. Даже те, кто желал ему исключительно побед.

Однако, несмотря на моральное давление, в том же году Сальников выигрывает чемпионат страны на своей коронной дистанции 1500 метров вольным стилем и проходит отбор на Игры. Спортивные руководители СССР, несмотря на сомнения, допускают его до соревнований.

Владимир едет в Сеул. Марина же остается в Москве с недавно родившимся Владимиром Сальниковым-младшим.

24 сентября, первый предварительный заплыв на 1500 метров вольным стилем. Погода из солнечной превратилась в предгрозовую. Для Владимира это был хороший знак – 8 лет назад, когда он выиграл Олимпиаду в Москве, произошло то же самое. Результат – 15 минут 7,83 секунды.

В финальном заплыве на руку спортсмену сыграло все: уверенность в себе, заработанные кровью и потом навыки и, конечно, желание доказать всем сомневающимся в нем, кто он такой.

В возрасте 28 лет Владимир Сальников сенсационно одерживает победу в Олимпийских играх. Борьба была упорной. Результат – 15 минут 0,4 секунды.

Фото: goprosport.ru

Человек, проплывший дистанцию, равную длине экватора

Сальников так вспоминает свой последний заплыв в Сеуле:

«На середине предпоследней 50-метровой прямой понял, что умираю. Наступило даже не равнодушие, а отупение. Мышц у меня не было. Никаких. Руки и ноги работали сами по себе. Но если сию секунду они хоть как-то действовали, то в следующую могли и прекратить работу. Что делать? Ничего другого не придумал, как впился зубами и нижнюю губу. Боли не ощутил. Но чуть-чуть полегчало.

Последние 50 метров. Я не видел, но каким-то шестым чувством ощутил, как неумолимо приближается Штефан Пфайфер и как врубил свой знаменитый рывок Уве Дасслер, торпедой мчась на финиш. Успокоил себя: если не умру, то им меня не догнать. Сегодня – мой день! Момент, когда ткнул эту самую стенку, не помню. Но что пришлось вцепиться в нее, чтобы не пойти ко дну, запомнил очень хорошо. Что было после?

Дальше все – как в тумане. Хотя мозгом, наверное, понимал, что выиграл. Даже рук не чувствовал, когда попытался вскинуть их. Идиотское состояние: поднимаю руки поприветствовать публику, а их не чувствую, кажется, что висят плетьми.

Подплыл Пфайфер, Что-то говорит, покачивая головой. Его трудно понять. И вдруг до меня доходит, что Штефан пытается объяснить свое изумление – как же все это произошло? Только теперь в сознание врывается шум трибун и дружное скандирование: „Сальников! Сальников! Сальников!“

Я начинаю ощущать чувства. Не могу сказать, что все они чисты и непорочны. Даже волна такого легкого злорадства краешком захватила. Вспомнилось вдруг, как меня „хоронили“. Интересно, что сейчас переживают мои „доброжелатели“? Я выиграл свой самый главный заплыв, длиною не в 1500 метров, а во всю мою спортивную жизнь. И был счастлив!

Через два часа после финала произошло событие, которое, в моем понимании, стоит всего золота мира. Когда вошел в олимпийскую столовую, то все, кто в ней был – тренеры, спортсмены – поднялись из-за столов и зааплодировали. Именно этот эпизод победного для меня олимпийского дня сейчас вспоминается прежде всего. Надеюсь, не надо объяснять – почему?»

После Сеула Сальников ушел из большого спорта, некоторое время тренировал сборную страны по плаванию. В разные годы он был членом Олимпийского комитета СССР, членом комиссии спортсменов Международной федерации плавания, занимался коммерческими проектами.

Сальников – один из немногих пловцов, которому удалось стать чемпионом на двух Олимпиадах подряд. И сделал это он, еще и пропустив одну из них.

Фото: ruspekh.ru