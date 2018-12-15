Поле «Газпром Арены» превратилось из футбольного в хоккейное

На «Газпром Арене» футбольное поле превратилось в хоккейное, оно полностью смонтировано. Здесь полным ходом идет подготовка к матчу между сборными России и Франции, который пройдет 16 декабря.

В течение нескольких дней на стадионе шел монтаж хоккейного поля и заливка льда. В пресс-службе «Газпром Арены» рассказали, что 11 декабря сюда привезли две фуры коктейльного льда. С помощью него замораживали воду, и процесс шел быстрее.

Стадион еще не принимал хоккейные матчи. По словам специалистов, качество льда здесь не будет отличаться от других ледовых стадионов мира. Крышу закрыли на зимний период. На трибунах тепло – около двадцати градусов.

Трава футбольного поля пока находится на улице, но не замерзает, а продолжает расти: ее согревают сложной системой из специальных ламп.

Помимо игры в рамках этапа Евротура в РФ между хоккеистами из России и Финляндии 16 декабря, на «Газпром Арене» пройдет другое важное событие – матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА. Билетов на обе встречи почти не осталось.