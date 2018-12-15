  • 16 Декабрь 2018
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 00:05 66.3415  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 00:05 75.4510  
Нефть($) 14.12.2018 60.16 2.69
Нефть(p) 14.12.2018 3976.08 +183.57

Поле «Газпром Арены» превратилось из футбольного в хоккейное

Автор:


© Фото: КХЛ

Темы дня

Трава футбольного поля пока находится на улице, но не замерзает, а продолжает расти.

На «Газпром Арене» футбольное поле превратилось в хоккейное, оно полностью смонтировано. Здесь полным ходом идет подготовка к матчу между сборными России и Франции, который пройдет 16 декабря.

В течение нескольких дней на стадионе шел монтаж хоккейного поля и заливка льда. В пресс-службе «Газпром Арены» рассказали, что 11 декабря сюда привезли две фуры коктейльного льда. С помощью него замораживали воду, и процесс шел быстрее.

Стадион еще не принимал хоккейные матчи. По словам специалистов, качество льда здесь не будет отличаться от других ледовых стадионов мира. Крышу закрыли на зимний период. На трибунах тепло – около двадцати градусов.

Трава футбольного поля пока находится на улице, но не замерзает, а продолжает расти: ее согревают сложной системой из специальных ламп.

Помимо игры в рамках этапа Евротура в РФ между хоккеистами из России и Финляндии 16 декабря, на «Газпром Арене» пройдет другое важное событие – матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА. Билетов на обе встречи почти не осталось.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Спорт
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Где в Петербурге согреться горячим шоколадом и какао

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять заведений, где подают классические для холодного времени года напитки.

    читать далее →

    Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают

    Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.

    читать далее →

    Жемчужины Эрмитажа: топ-8 экспонатов музея, которые нужно увидеть

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых значимых экспонатах Эрмитажа, которые стоит увидеть каждому.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Зерно добра: как правильно подкармливать птиц зимой

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что нужно знать, чтобы помочь пернатым пережить холода и не навредить.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.12.18
    Инклюзивный фестиваль «Искусство быть собой 2.0» объединил волонтеров и людей с инвалидностью
    12.12.18
    Хотите купить билет в Мариинский театр? Используйте Юнистрим!
    07.12.18
    Сеть «Улыбка радуги» получила премию лучшего магазина России по версии покупателей
    03.12.18
    Кто празднику рад? Или когда ждать шквал корпоративов в Петербурге?
    03.12.18
    Сверхвысокомолекулярный полиэтилен
    30.11.18
    Серийное производство пластиковой и металлической продукции по индивидуальному заказу
    30.11.18
    Кому доверить продвижение сайта в поисковых системах?
    29.11.18
    Преимущества аренды генераторов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram