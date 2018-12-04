Петербургского керлингиста Крушельницкого дисквалифицировали на 4 года из-за употребления мельдония

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал петербургского керлингиста Александра Крушельницкого на четыре года. В его допинг-пробе во время зимней Олимпиады 2018 года нашли мельдоний. Об этом сообщается на официальном сайте CAS.

В решении сказано, что в ходе слушания 19 сентября Крушельницкий не смог доказать, каким образом мельдоний попал в его организм, и его аргументы не были подкреплены надежными доказательствами. Из-за этого ему не был сокращен срок наказания.

Срок дисквалификации отсчитывается с 12 февраля 2018 года. Спортсмен подаст апелляцию, у него есть на это 21 день.

Петербургские керлингсты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзовые медали зимней Олимпиады 2018 года в дабл-миксте. Это была первая олимпийская награда России в керлинге. В игре за третье место россияне одолели норвежцев со счетом 8:4.

После того, как в пробе «B» спортсмена обнаружили следы мельдония в концентрации, говорящей об однократном употреблении препарата, пара лишилась медали. Российская сторона предполагала, что Крушельницкому подмешали допинг в напиток. В Международном олимпийском комитете не исключали, что при взятии пробы могли что-то подмешать.