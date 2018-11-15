БК «Зенит» обыграл «Партизан» в Кубке Европы

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» 14 ноября провел очередной матч в Кубке Европы. Команде противостоял сербский «Партизан».

Команде Северной столицы одержала победу со счетом 75:71 (20:22, 20:22, 18:10, 17:17).

«Это очень важная, непростая победа для нас. Мы не очень здорово провели первую половину, особенно в защите. Во второй смогли переломить ход матча благодаря качественной игре сзади», — рассказал главный тренер «Зенита» Василий Карасев. Он также отметил, что его подопечные самоотверженно провели матч.

«Мы нашли тот состав, который бился на площадке, играл от защиты. В третьей четверти соперник набрал всего 10 очков. Мы тоже забили не так много – 18, но этого было достаточно при такой защите. Переломили ход именно за счет самоотверженной игры ребят», – сказал Карасев.

Однако, по его словам, он не припомнит такого маленького процента трехочковых – их было меньше 10%, но несмотря на это команде удалось победить.

«Прежде мне не доводилось видеть такой процент! Были разные случаи, но сегодня что-то совсем невероятное произошло», – признался тренер.