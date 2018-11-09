Из-за травмы Артем Дзюба может не появиться на матче против ЦСКА

«Зенит» может остаться без основного нападающего, Артема Дзюбы, на матче против ЦСКА, который пройдет в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги. Об этом рассказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«У Дзюбы повреждение. Пока он не тренировался, занимается индивидуально», – цитирует Семака пресс-служба петербургской команды.

Под вопросом также участие в матче защитника Бранислава Ивановича, но Семак считает, что игрок успеет восстановиться к поединку с ЦСКА.

После 13 туров РПЛ «Зенит» находится на первой позиции, набрав 31 очко. ЦСКА занимает пятое место и имеет 20 очков.

Игра состоится в Москве в воскресенье, 11 ноября, в 19:00.

Накануне прошла игра в рамках Лиги Европы, где сошлись «Зенит» против «Бордо». Сине-бело-голубые добились ничьей со счетом 1:1 и сохранили первое место в своей группе. Артем Дзюба в этом матче на поле не вышел.