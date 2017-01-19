СКА проиграл "Йокериту", но установил рекорд по голам

СКА проиграл "Йокериту" из Хельсинки со счетом 3:5. Игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проходила в "Ледовом дворце" в Петербурге.

Илья Ковальчук во время матча забросил 216-ю шайбу СКА в нынешнем сезоне и установил рекорд КХЛ. До этого рекордное количество голов за один сезон забил "Салават Юлаев", у которого в сезон 2009/2010 было 215 голов.

Счет в матче на шестой минуте открыл Илья Ковальчук, а на 12-й минуте он оформил дубль. В начале второго периода на 22-й минуте Ессе Йоэнсуу забил в ворота армейцев, а через минуту Оливер Лауридсен сравнял счет. На 29-й минуте гол Томми Хухтала вывел "Йокерит" вперед. Евгений Дадонов на 35-й минуте игры поразил ворота финнов и снова сравнял счет.

В третьем периоде на 47-й минуте Томми Хухтала забросил свою вторую шайбу в матче, а на 51-й минуте Пекка Йормакка установил окончательный счет в матче.

В настоящее время СКА сохраняет лидерство в Западной конференции КХЛ, на счету армейцев 118 очков. Следующий матч петербуржцы проведут 23 января против клуба "Сочи".