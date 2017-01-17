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"Зенит" забил 14 мячей оманскому клубу

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© Фото: vk.com/zenit

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Матч проходил в рамках тренировочных сборов сине-бело-голубых.

"Зенит" забил 14 мячей в матче против молодежного состава "Сохара" из Омана. Игра, закончившаяся со счетом 14:1, проходила в Дубае в рамках тренировочных сборов петербуржцев.

"Зенит" вышел на игру в следующем составе: Егор Бабурин, Сергей Зуйков, Луиш Нету (капитан команды), Вукашин Йованович, Евгений Чернов, Леон Мусаев, Ибрагим Цаллагов, Павел Могилевец, Йоан Молло, Роберт Мак, Лука Джорджевич. Во втором тайме на поле вышли Доменико Кришито, Эрнани, Данни, Даниил Лесовой и Александр Кокорин, а на ворота "Сохара" встал Михаил Кержаков. На 62-й минуте Егор Бабурин и Кержаков поменялись командами.

У петербуржцев голы забили Цаллагов (9 минута), Джорджевич (11, 31, 37), Могилевец (15), Мак (28, 68), Мусаев (34), Зуйков (44, 72), Кокорин (55, 58, 66) и Данни (80).

Следующий матч "Зенит" проведет против венгерского "Видеотона" завтра, 18 января, в 16:00 по московскому времени.

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