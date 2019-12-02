СКА обыграли ЦСКА со счётом 4:2

Игроки СКА переиграли московский ЦСКА со счётом 4:2 и продлили победную серию до девяти матчей в Континентальной хоккейной лиге.

Уже на первой минуте в составе СКА за задержку клюшкой был удалён Сергей Плотников. Но игрокам питерской команды удалось выстоять. Затем, после активного начала ЦСКА, игра выровнялась. Опасные моменты возникали то у одних ворот, то у других ворот. Первая заброшенная шайба случилась на одиннадцатой минуте. В составе москвичей отличился Толчинский. За три минуты до перерыва Александр Барабанов точным броском сравнял счёт. После заброшенной шайбы игра раскрылась, но период завершился со счётом 1:1.

Второй период прошёл без явного преимущества какой-либо из команд. По одному удалению произошло в составах армейцев из Москвы и из Петербурга в середине периода, но они результатов не принесли. Лишь на восемнадцатой минуте Вей смог поразить ворота СКА. Счёт стал 1:2. В самой концовке периода петербуржцы заработали численное преимущество. Во второй двадцатиминутке болельщики увидели 18 бросков по воротам, по 9 от каждой команды.

Заключительный период начался с большинства СКА. После давления игроков питерской команды счёт снова сравнялся. Антон Белов уже на третьей минуте восстановил равновесие в счёте. В следующем игровом моменте был удалён Токранов в составе СКА. Но игрокам ЦСКА не удалось реализовать большинство. Затем подопечные Кудашова так же имели шанс сыграть с численным преимуществом, но и они не смогли забросить в большинстве. На последних минутах периода Александр Барабанов забросил шайбу и сделал счёт 3:2. За пять секунд до сирены он же оформил хет-трик и поставил точку во встрече.