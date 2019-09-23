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Второе армейское дерби не принесло победы СКА

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© Фото: Instagram / @natalina4264

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В овертайме игроки столичной команды героически защищались в меньшинстве и смогли довести игру до серии буллитов.

В понедельник, 23 сентября, состоялось второе армейское дерби в двенадцатом сезоне Континентальной хоккейной лиге. В этом матче победу снова одержала команда из Москвы.

Первая двадцатиминутка началась яркой и активной игрой с большим количеством опасных моментов. Счёт открыл на девятой минуте Максим Шалунов, который со второй попытки смог поразить ворота СКА. Игроки  петербургской команды бросили большие силы на то, чтобы отыграть отставание в счёте, и это им удалось. Владимир Ткачёв на одиннадцатой минуте точным броском сравнял счёт в матче. В первом периоде игроки СКА нанесли девять бросков по воротам противника, а игроки ЦСКА совершили лишь три.

Второй период запомнился болельщикам такой же яркой игрой. На пятой минуте за грубость был удалён Дмитрий Кагарлицкий. Через несколько мгновений Максим Шалунов реализовал численное преимущество. Он удачно сыграл на добивании и вывел москвичей снова вперёд. Затем петербуржцы так же получили возможность на игру с численным преимуществом, но чтобы сравнять счёт, казалось, не хватало немного удачи.

На четырнадцатой минуте игроки ЦСКА забросили третью шайбу, но арбитры усмотрели нарушение правил (помеха вратарю) и взятие ворот отменили. В последующем моменте в команде москвичей произошло удаление. И на реализацию преимущества подопечным Алексея Кудашова понадобилось лишь пять секунд. Снова Владимир Ткачёв смог переиграть вратаря ЦСКА и сравнял счёт в матче. До конца периода счёт не изменился.

В третьем периоде игроки обеих команд показали максимальную концентрацию. Каждый понимал важность исхода очного противостояния. В концовке периода москвичи получили два удаления подряд и остались втроём против пяти игроков СКА.

В овертайме игроки столичной команды героически защищались в меньшинстве и смогли довести игру до серии буллитов. Решающую шайбу в серии забросил Линден Вей чем принёс вторую победу ЦСКА в армейском дерби сезона 2018/2019.

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