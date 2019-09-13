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СКА проиграл в матче с ЦСКА в Петербурге

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© Фото: Instagram / @daipokh

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Армейцы с берегов Невы уступили со счетом 0:3.

В первом армейском дерби нового хоккейного сезона победу одержали москвичи со счетом 0:3. Команду из Петербурга на этот матч выводил Алексей Кудашов, который занял место главного тренера команды после не очень удачного предыдущего сезона Континентальной хоккейной лиги.

На старте игры хозяева имели игровое преимущество и создавали больше острых моментов у ворот соперника. На шестой минуте петербуржцы получили возможность сыграть с численным преимуществом. В последующие две минуты армейцы с берегов Невы имели несколько хороших шансов, чтобы открыть счёт, но огорчить соперника не удалось. Счёт изменился на девятой минуте. В составе москвичей отличился Слепышев. За пять минут до конца периода Дмитрий Кагарлицкий имел возможность сравнять счёт, но после его броска шайба угодила в перекладину.

Во втором периоде игра выровнялась. На пятой минуте свой шанс на игру в большинстве получили московские армейцы, который использовал Константин Окулов. Счёт стал 2:0. После пропущенной шайбы игроки СКА бросили значительные силы к воротам соперника. Но в одной из контратак, чтобы не пустить соперника к своим воротам, Дыбленко нарушил правила и отправился на скамейку для отбывания наказания. Таким образом москвичам удалось осудить запал игроков СКА. В концовке второго периода петербуржцы имели два численных преимущества, но реализовать их не удалось. И на перерыв подопечные Алексея Кудашова ушли с отставанием в две шайбы.

В третьем периоде хозяева льда продолжили атаковать ворота Сорокина. На стартовых минутах имели численное преимущество, но вратарь ЦСКА был на высоте. В концовке периода игра разбилась на мелкие моменты, что оказалось на руку москвичам. Итоговый счёт матча установил Калинин, который точным броском поразил пустые ворота петербуржцев. За весь матч игроки СКА нанесли 21 бросок по воротам соперника, а москвичи совершили лишь 16, но оказались эффективнее.

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