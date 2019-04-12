СКА завершил игру в хоккейном сезоне 2018/19

Петербургский СКА закончил свое выступление в хоккейном сезоне 2018/19.

Тренерский штаб дал положительную оценку выступлению своих подопечных. Одним из повлиявших факторов на поражение в финале конференции от ЦСКА тренер команды Илья Воробьев назвал нехватку ключевых игроков в решающих матчах. В седьмом матче серии из-за вируса не приняли участие Прохоркин и Хафизуллин, также «через боль» играл один из лидеров команды – Павел Дацюк, который пропустил несколько игр в плей-офф Кубка Гагарина. Илья Воробьев после поражения в решающем матче отметил важность домашних игр, в которых его команда ощущала поддержку своих болельщиков.

В целом плей-офф для петербургских армейцев прошла без сюрпризов. Лишь в первых двух матчах СКА неожиданно уступил московскому «Спартаку», но в последующих четырех встречах игроки питерской команды не оставили шансов сопернику. В полуфинале конференции СКА сыграл с ярославским «Локомотивом», в этой серии армейцы уступили только в одном матче. А в финале Западной конференции армейские клубы турнира встречаются уже в четвертый раз за последние пять сезонов – эти поединки стали уже классикой, которая каждый год радует болельщиков неожиданными результатами и красивой игрой. На этой стадии методично побеждала та команда, в чьем городе проходила игра. В каждом матче фанаты могли наблюдать захватывающую игру с большим количеством заброшенных шайб. Но, как и в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина, верх одержала команда из столицы.

Также стоит отметить игру СКА в регулярном чемпионате, где команда из Петербурга заняла второе место, уступив все тому же ЦСКА. За прошедшие в регулярном сезоне 62 игры подопечные Ильи Воробьева забросили 209 шайб, что является лучшим показателем в сезоне 2018/19. Игроки петербургской команды, как и всегда, показали яркую и красивую игру в лиге.

Команда отметилась и индивидуальными успехами. Высокий уровень игры показал Никита Гусев, повторивший рекорд чемпионатов страны по количеству голевых передач за один сезон. За этот чемпионат он совершил 75 голевых и повторил достижение Александра Радулова, который набрал столько же в сезоне 2010/11, когда играл за уфимский «Салават Юлаев». Никита Гусев добрался до отметки в 400 (147+253) очков результативности в КХЛ. Евгений Кетов сыграл 600-й матч в КХЛ и набрал в этих играх 215 (110+105) баллов. Антон Белов отыграл 550-ю игру в КХЛ, на его счету 172 (48+124) очка. Артем Зуб провел 250-ю встречу в лиге, в его активе 43 (7+36) балла. Павел Дацюк в 200-й раз вышел на лед в КХЛ, его результативность составляет 169 (51+118) очков.