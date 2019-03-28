СКА уступил ЦСКА со счетом 1:2

В первом матче финале западной конференции Кубка Гагарина СКА уступил московскому ЦСКА со счетом 1:2.

Первые минуты армейского дерби запомнились болельщикам не слишком активной игрой, но после четырех минут затишья началась безудержная игра с большим количеством опасных моментов. На восьмой минуте петербуржцы получили численное большинство и в последующие две минуты активной игрой упрочили свое небольшое преимущество по игре и созданным моментам.

На пятнадцатой минуте армейцы из Северной столицы смогли конвертировать свои броски в заброшенную шайбу. Динар Хафизуллин точным броском от синей линии открыл счет в матче. В следующей атаке неаккуратно сыграл игрок московской команды и был отправлен на скамейку для штрафников, но через несколько мгновений судьи уравняли составы команд. За подножку был удален защитник СКА Алексей Бывальцев. После ошибки защитника питерской команды Александр Попов выбежал один на один с вратарем и сравнял счет в матче.

Во втором периоде СКА продолжил доминировать над соперником. Якупов имел прекрасный шанс вывести свою команду вперед, но выйдя один на один с вратарем, не смог переиграть Илью Сорокина. К середине периода москвичи смогли провести хорошую атаку и вывели на ударную позицию Михаила Григоренко, который точным броском сделал счет 1:2.

После этой шайбы игра выровнялась. Затем случилось удаление в составе ЦСКА, и в этом игровом отрезке питерцы буквально осадили ворота москвичей, имея хорошие шансы сравнять счет, но армейцы из Москвы выстояли. До конца периода Евгений Кетов забросил шайбу, но судьи усмотрели визуальную помеху для вратаря и взятие ворот отменили.

На старте третьего периода игроки петербуржской команды получили численное преимущество. СКА показывали свою коронную игру, провели несколько быстрых атак, в двух моментах даже попали в каркас ворот. Болельщики могли наблюдать динамичную игру без большого количества пауз, питерцы много атаковали, а москвичи грамотно оборонялись. В концовке периода за нарушение численного состава произошло удаление в составе московской команды. Но до конца периода счет так и не изменился. За всю встречу игроки СКА совершили 37 бросков по воротам соперника, против 12 бросков московских армейцев.