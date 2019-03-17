В третьем матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина петербуржский СКА уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:3.

Стартовый период начался динамичной игрой петербуржцев. Хозяева льда после недавнего разгромного поражения от СКА, казалось, были скованны и излишне осторожны. Но на восьмой минуте Осипов после точного удара с близкой дистанции вывел Локомотив вперед.

Заброшенная шайба положительно повлияла на настрой ярославцев, которые почувствовали уверенность и начали сражаться на равных. На десятой минуте за грубость был удален Апальков. В большинстве игроки СКА не доставили никаких сложностей вратарю соперника. Тем не менее игра выровнялась, до конца периода шансы забросить имели и те, и другие, но счет не изменился.

Второй период запомнился болельщикам активностью со стороны обеих команд. Подопечные Ильи Воробьева старались навязать свою игру, но железнодорожники своими уверенными действиями показывали, что не зря добрались до этой стадии плей-офф. В концовке периода Иванов остался один перед вратарем СКА Хеллбергом, получил шайбу из-за ворот и точным броском удвоил преимущество своей команды.

Затем случилось обоюдное удаление за грубость, но в последующем игровом отрезке результативных действий не было зафиксировано. На второй перерыв команды ушли с преимуществом «Локомотива» в две шайбы.

С первых секунд заключительного периода армейцы завладели шайбой. И уже на первой минуте Якупов хорошо поборолся перед воротами «Локомотива» и благодаря точному броску смог отыграть одну шайбу для своей команды.

Игроки СКА завладели инициативой и стали проводить свои фирменные атаки. На экваторе периода петербуржцы получили численное преимущество. В последующие две минуты они имели хорошие шансы сравнять счет в матче, в частности Никита Гусев после очередного броска попал в штангу.

Через несколько минут случилось удаление в составе СКА, благодаря которому ярославцы отвели игру от своих ворот и дали передышку вратарю. За четыре минуты до конца периода после выигранного вбрасывания Осипов установил окончательный счет 3:1.