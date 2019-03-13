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СКА обыграл «Локомотив» в плей-офф Кубка Гагарина

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© Фото: vk.com/ska

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Петербуржцы смогли забросить в ворота соперника одну шайбу.

В очередном матче плей-офф Кубка Гагарина СКА обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 1:0.

До этой стадии петербуржцы дошли благодаря тому, что в четвертьфинале западной конференции не без труда одолели московский «Спартак», в котором первые две встречи остались за московской командой (0:2; 2:3), а последующие четыре матча выиграли армейцы (5:2; 3:2; 2:1; 2;1).

На стартовых минутах игры «Локомотив» смотрелся увереннее, создал пару многообещающих моментов, но вратарь СКА был на высоте. Игроки обеих команд присматривались друг к другу, было видно, что тренеры дали установку дорожить каждой шайбой и не допускать быстрых атак соперников. К середине периода игра постепенно выровнялась благодаря удалению игрока в составе ярославской команды. В этом игровом отрезке подопечные Ильи Воробьева не создали проблем вратарю «Локомотива». А за шесть минут до конца периода петербуржцы получили еще одну возможность сыграть в большинстве, которой они снова не воспользовались. До завершения первой двадцатиминутки СКА имел еще одно численное преимущество, за время которого армейцы создали несколько моментов, но счет открыт не был.

В начале второго периода «Локо» перехватил инициативу, провел один из лучших игровых отрезков во всей встрече. Активными действиями игроки ярославской команды вынудили петербуржцев нарушить правила. На скамейку для штрафников отправился Михаил Мальцев. Стараниями своего вратаря СКА выстоял, и как только игра продолжилась в равных составах, питерцы завладели шайбой. За шесть минут до конца периода они получили еще одно численное преимущество, которое снова не смогли реализовать. Во второй двадцатиминутке игроки СКА совершили семь бросков по воротам соперника, тогда как ярославцы бросили 11 раз по воротам Хеллберга.

Третий период начался с большинства петербургской команды. Армейцы грамотно расположились в зоне соперника, и после броска на добивании удачно сыграл Рунблад. Счет стал 1:0. Но в следующем же моменте Плотников нарушил правила и оставил свою команду в меньшинстве. Петербуржцы хорошо отыграли в защите и не дали ярославцам сравнять счет. Затем последовал отрезок практически без остановок, в котором игроки обеих команд имели хорошие шансы забросить шайбу. Однако встреча завершилась с минимальным перевесом СКА.

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