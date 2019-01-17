СКА одолел московский Динамо со счетом 3:1

Петербуржский СКА, идущий на второй строчке в западной конференции Континентальной хоккейной лиги, продолжает погоню за лидером – московским ЦСКА. Сегодня. 17 января, в Петербурге питерцы принимали другой московский клуб. В этой встрече подопечные Ильи Воробьева смогли одолеть верх над московским Динамо. Матч завершился со счетом 3:1.

Вначале стартового периода игроки обеих команд были осторожны и присматривались друг ко другу. Первый опасный момент произошел на четвертой минуте. Москвичи смогли быстро убежать в контратаку, но мастерски сыграл голкипер питерской команды Игорь Шестеркин. После этого момента игроки СКА пришли в себя и изредка стали выбираться в зону соперника, но до акцентированного броска так и не удавалось довести.

До середины двадцатиминутки встреча проходила преимущественно в центральной зоне без опасных моментов. Затем игра обострилась. Сразу несколько многообещающих бросков по воротам СКА совершили москвичи. Но вратарь питерской команды был на высоте. Игроки команды с Невы смогли ответить на шестнадцатой минуте. Свой момент реализовал Динар Хафизуллин, грамотно сыгравший на добивании с близкого расстояния. Шестидесятое очко в сезоне набрал Никита Гусев, который ассистировал в этом моменте. К восемнадцатой минуте москвичи остались втроем. Питерцам так и не удалось реализовать численное преимущество, и первый период завершился со счетом 1:0 в их пользу.

Уже на первой минуте второго периода за подножку судьи удалили Илью Каблукова. Москвичам потребовалось лишь несколько секунд, чтобы реализовать численное преимущество. Дмитрий Кагарлицкий после сольного прохода к воротам петербуржцев сравнял счет в матче. Затем игра раскрылась, игроки обеих команд радовали болельщиков россыпью опасных моментов. На девятой минуте свой момент реализовал Павел Дацюк, поборовшийся на пятачке. Павел направил шайбу над плечом вратаря москвичей с передачи Алексея Кручинина. В концовке периода случалась серия удалений в составе обеих команд. Но до конца второй двадцатиминутки счет остался 2:1.

На старте третьего периода был удален Антон Белов, москвичи не смогли реализовать большинство. Игроки СКА внимательно отоборонялись и бросились увеличивать свое преимущество. Активные действия привели к тому, что на «скамейку для штрафников» был отправлен игрок московской команды.

Москвичи так же показали грамотную игру в защите, не дав сопернику забросить шайбу в большинстве. В середине периода игроки СКА создали сразу несколько моментов у ворот соперника. На тринадцатой минуте провели очередную быструю атаку и броском с синей линии Антон Белов сделал счет в матче 3:1, который и остался итоговым. За всю встречу питерцы совершили 28 бросков по воротам москвичей, которые смогли нанести 20 бросков.