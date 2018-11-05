СКА проиграл ЦСКА со счетом 3:1

В Москве 5 ноября состоялся самый ожидаемый матч Континентальной хоккейной лиги – ЦСКА обыграл СКА со счетом 3:1. Хозяева льда, занимающие первое место в западном дивизионе, принимали команду из Северной столицы, которые в таблице идут следом за москвичами.

На первых минутах московские армейцы получили численное большинство, которое не смогли реализовать. Грамотно отоборонявшиеся игроки СКА перевели игру в атакующую зону. Они создали несколько опасных моментов у ворот соперника, один из которых реализовал Динар Хафизуллин.

Затем последовала активная игра с большим количеством бросков по воротам со стороны игроков обеих команд. За шесть минут до конца периода игрок ЦСКА Сергей Калинин получил шанс и точным броском сравнял счет в матче.

Во втором периоде темп не изменился. Представители обеих команд остро играли в каждом моменте. На «экваторе» двадцатиминутки хороший момент имел Максим Карпов, который убежал один на один, но переиграть вратаря ЦСКА не сумел.

В следующем игровом моменте судьи усмотрели нарушение правил со стороны игрока СКА. Ярно Коскиранта следом за Артемом Зименченком отправился на скамейку для штрафников. Игроки питерской команды грамотно защищались, а в одном моменте смогли убежать в контратаку, где Илья Каблуков получил подножку от Кирилла Капризова.

В игре в формате 4 на 4 москвичи провели отличную атаку, в которой Константин Окулов точным броском сделал счет в матче 2:1. За четыре минуты до конца периода Янник Хансен поборолся на «пятачке» и забросил шайбу в ворота СКА.

В третьем периоде питерцы бросили большие силы для того, чтобы отыграть отставание в счете. На десятой минуте игроки СКА получили численное преимущество, которое реализовать так и не удалось. За шесть минут до конца периода Дергачев оставил команду в меньшинстве и еще сильнее уменьшил шансы на положительный исход в матче.

В концовке периода после сомнительного решения арбитра был назначен буллит в ворота СКА, но Игорь Шестеркин не дал переиграть себя. До конца встречи счет так и не изменился.