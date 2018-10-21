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СКА проиграл ЦСКА со счетом 1:2 после серии буллитов

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© Фото: Instagram / @ksa1824

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Решающую шайбу забросил игрок ЦСКА Максим Шалунов.

Петербургский СКА в первом армейском дерби уступил московскому ЦСКА со счетом 1:2 после серии послематчевых буллитов.

Начало встречи осталось за питерцами, которые могли забросить быструю шайбу. Картина матча изменилась после случившегося на третьей минуте удаления в составе СКА. Подопечные Ильи Воробьева грамотно защищались, и москвичам даже не удалось закрепиться в зоне атаки.

После удаления игра выровнялась и продолжилась практически без пауз. На одиннадцатой минуте после наброса Никиты Нестерова удачно подставил клюшку Сергей Андронов и направил шайбу в ворота. В концовке периода игроки ЦСКА окончательно перехватили инициативу, имели еще одно численное преимущество, но до конца периода счет так и не изменился.

На старте второго периода питерская команда снова осталась в меньшинстве, но, грамотно отоборонявшись, смогли переломить игру. Евгений Кетов имел хороший шанс после выхода один на один с вратарем ЦСКА Ильей Сорокиным, но не смог переиграть его.

На пятой минуте Андрей Кузьменко, оказавшийся не прикрытый защитниками, забросил первую шайбу в составе питерских армейцев. В середине периода в составе москвичей случилось два удаления подряд. Защитники ЦСКА бросались под шайбы, и вратарь показал уверенную игру. Во второй двадцатиминутке игроки СКА доминировали над соперником и совершили 14 бросков, тогда как москвичи бросили по воротам Хеллберга только пять раз.

В третьем периоде обе команды показали сдержанную игру с небольшим количеством опасных моментов. Было заметно лишь небольшое преимущество команды хозяев. Только в концовке двадцатиминутки игроки СКА оказали значительное давления на ворота соперника. Основное время игры завершилось со счетом 1:1.

В овертайме команды больше играли осторожно, счет не изменился. В серии послематчевых буллитов решающую шайбу забросил игрок ЦСКА Максим Шалунов.

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