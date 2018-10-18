СКА победил «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Активными действиями началась игра на арене «Ледового дворца». На второй минуте после выигранного вбрасывания динамовцы забросили первую шайбу. Евгений Мозер точным броском направил игровой снаряд в ворота СКА.

После пропущенной шайбы питерцы имели достаточно шансов сравнять счет. На десятой минуте Никита Гусев с передачи Якупова переиграл вратаря московской команды. Шайба стала для Никиты шестой в нынешнем чемпионате.

За семь минут до конца периода динамовец Шипачев имел отличный шанс забить, но не смог переиграть Хеллберга. В первой двадцатиминутке команды имели по одному численному преимуществу, но больше заброшенных шайб в это время болельщики не увидели.

На старте второго периода армейцы получили численное преимущество, на реализацию которого потребовалась минута. С передачи Алексея Кручинина шайбу забросил Александр Дергачев. После заброшенной шайбы игроки СКА взвинтили темп, создавали голевые моменты у ворот соперника один за другим.

На одиннадцатой минуте началась серия удалений. Сначала в штрафной бокс за грубость направились игроки обеих команд. В следующем моменте за подножку был удален динамовец и вдобавок к этому еще по одному игроку из команд направились отбывать штрафное время.

Затем свой штраф получил и Вадим Шипачев. И численным преимуществом воспользовался защитник СКА Патрик Херсли, который мощнейшим броском поразил ворота Александра Еременко. Счет стал 3:1. В завершении периода москвичи также получали численное преимущество, но подопечные Ильи Воробьева показали грамотную игру в обороне.

Первые минуты заключительного периода прошли с заметным преимуществом москвичей, но Магнус Хеллберг уверенно защищал свои ворота. Игрокам СКА лишь оставалось проводить быстрые вылазки к воротам соперника.

К середине периода игра выровнялась благодаря удалению в составе Динамо, игроки команды с Невы большинство так и не реализовали. За четыре минуты до сирены динамовцы получили численное преимущество и смогли сократить отставание в счете, на большее москвичей не хватило.

Итог игры: 3:2 в пользу СКА. После 18 встреч армейцы идут на первом месте в Западной конференции, «Динамо» занимает 10 место.