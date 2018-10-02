СКА обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Петербургский хоккейный клуб СКА обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра в Москве завершилась со счетом 6:0.

С первых минут стартового периода болельщики могли видеть динамичную и активную игру. Моменты возникали то у одних ворот, то у других. На восьмой минуте игрок "Спартака" нарушил правила и отправился на скамейку штрафников. Москвичи показывали отличную игру, пытались атаковать, но, совершив ошибку на смене состава, дали возможность питерцам продолжить игру в формате 5 на 3.

После этого момента игроки СКА обрушили шквал атак на ворота Гудачека, который не смог остановить звезду питерской команды, Павла Дацюка, он забросил первую шайбу в нынешнем сезоне. Через двадцать пять секунд на добивании удачно сыграл Александр Дергачев и удвоил преимущество СКА. До конца периода обе команды имели возможность играть с численным преимуществом, но реализовать свои моменты не смогли.

На старте второй двадцатиминутки москвичи постарались отодвинуть игру от своих ворот, но их атаки проходили без опасных бросков по воротам. Игроки СКА, в свою очередь, совершали регулярные вылазки с голевыми моментами к воротам соперника. На пятой минуте питерцам удалось расставиться в зоне москвичей, и Владислав Гавриков точным кистевым броском довел счет до разгромного.

После этого момента игроки "Спартака" бросили большие силы на то, чтобы сократить отставание в счете, имея численное преимущество. Подопечные Ильи Воробьева сумели выстоять и удержали преимущество в три шайбы до конца второго периода.

В третьем периоде игроки "Спартака" продолжили предпринимать попытки отыграться, на пятой минуте, после удаления Олега Ли, получив численное преимущество. Но питерцы показательно отыграли в обороне. Заигравшись в атаке, москвичи на какой-то момент забыли об обороне. На девятой минуте второго периода после наброса Романа Рукавишникова на ворота, Ярно Коскиранта удачно подставил клюшку и сделал счет 4:0.

Казалось, что москвичи потеряли надежду на положительный исход игры. И за девять минут до сирены Павел Дацюк показал индивидуальное мастерство, переиграл вратаря и забросил очередную шайбу. На семнадцатой минуте новичок СКА Алексей Кручинин, забросив шестую шайбу, установил окончательный счет в матче.