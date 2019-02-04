СКА уступил «Авангарду» со счетом 0:2

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги СКА уступил омскому «Авангарду» со счетом 0:2. Матч символическим вбрасыванием начал выдающийся португальский футбольный тренер Жозе Моуриньо. Встречу так же посетил главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов.

Первая двадцатиминутка началась ровной игрой без большого количества бросков по воротам. На четвертой минуте игроки СКА получили возможность играть в большинстве. Пятиминутное удаление в составе «Авангарда» за опасный удар в голову получил Пивцакин. Но для того, чтобы вывести свою команду вперед, петербуржцы смастерить ничего так и не смогли. Игроки обеих команд не создавали опасных моментов у ворот соперников до 16 минуты. В концовке периода игроки СКА устроил серию атак на ворота омичей, но до заброшенной шайбы довести дело так и не смогли. Игроки «Авангарда» смогли провести грамотную контратаку, и Широков вывел свою команду вперед. За первый период подопечные Воробьева нанесли лишь два броска по воротом омичей, тогда как хозяева создали шесть моментов у ворот Хеллберга.

Второй период армейцы начали активной игрой. Создавали напряжение у ворот соперника, но для завершения моментов, казалось, не хватало совсем немного. На шестой минуте удаление в составе СКА заработал Семин. Игроки питерской команды грамотно защищались и, как только игра продолжилась в равных составах, бросились отыгрывать отставание в счете. Но на тринадцатой минуте второй двадцатиминутки, после удаления Белова, Бек, удачно сыграв на добивании, удвоил преимущество своей команды. За пять минут до конца второй двадцатиминутки еще одно большинство заработали омичи. Но перевести преимущество в заброшенную шайбу хозяевам так и не удалось. За второй отрезок матча игроки «Авангарда» совершили одиннадцать бросков по воротам СКА. А петербуржцы создали девять опасных моментов у ворот омичей.

В заключительном периоде гости бросили все силы на то, чтобы отыграть отставание в счёте. Но омичи грамотно оборонялись, изредка выбегая в контратаки. Третий период прошел без особой борьбы и без удалений, счет так и не изменился.