Helsinki ice Challenge: СКА обыграли «Йокерит» в матче на открытом воздухе

Самой ожидаемой игрой сезона стал, несомненно, Helsinki ice Challenge - игра КХЛ между клубами «Йокерит» и СКА под открытым небом. Это подтверждается количеством купленных болельщиками билетов - более 17 тыс. Суровая зимняя классика: игра на открытом воздухе вернула хоккеистов и зрителей в те времена, когда выносливость и мастерство ценились больше комфорта, – в атмосферу ледовых баталий былых времен.

Расходы на сооружение арены для финского клуба составили около 675 тыс. евро. Впрочем, отдавая дань традиционной финской бережливости, устроители матча утверждают, что созданные к эпичной игре конструкции могут быть легко демонтированы. Игра вошла в перечень мероприятий, посвященных столетию независимости Финляндии, и, стала последней шестой в домашней серии матчей финского клуба.

Финны играли в форме цветов национального флага. Отдавая дань вековой традиции, все 17 646 тыс. болельщиков следили за игрой стоя. Сине-белое море на трибунах, впрочем, было не монолитным. Мелькали флаги СКА и раздавались задорные фразы на русском языке. Погода порадовала, и на арене было не холодно, а к середине первого периода даже жарко. Сражение на открытом воздухе не повлияло на скоростные качества игроков.

СКА с первых минут захватил инициативу, Широков и Гусев имели реальные шансы, но ворота финнов остались несокрушимыми. До сильнейшего удара Ковальчука на десятой минуте 1:0. Талисман «Йокерита» в натуральную величину, приплясывая, обходил арену. Скорее всего, его шаманские штучки привели к желаемому результату, потому что через две минуты Иконен сравнял счет 1:1. Из-под клюшек и коньков ледовых воинов все чаще начали срываться фонтаны снега. К концу первого периода Барабанов исполнил боевой танец за воротами «Йокерита» и вывел на удар Коскиранта – 2:1. Первый период закончился небольшой перепалкой игроков, а также вполне джентельменской игрой и всего одним удалением. Перерывы заполняли финские рэп-исполнители. Эпичное зрелище с учетом того, что в Суоми любят гораздо более «тяжелую» музыку.

Второй период был отмечен снижением скорости игры. Открытый лед диктует свою специфику. На трибунах царит задорная и веселая атмосфера. Очень много детей. Они танцуют под задорную музыку, заражая своим настроем взрослых. Гремят барабаны болельщиков СКА. Феерия плясок закончилась шайбой Хухтала – 2:2. Вдохновленные финны начали усиленно штурмовать ворота, что вполне ожидаемо закончилось дуэлью Анттила – Ковальчук, в которой приняли участие бойцы с обеих сторон. Финна отправили немного отдохнуть. Следующий боксерский поединок произошел буквально через пару минут у ворот СКА и закончился удалением Ниеме. Но реализовать численное преимущество у армейцев так и не получилось. Благодаря эмоциям хоккей во втором периоде стал менее томным и более жестким. Хотя, в целом, старания СКА к сохранению счета привели к общему снижению качества их игры. К концу периода малопонятная свалка у ворот «Йокерита» закончилась шайбой Вадима Шипачева – 3:2 И что ни говорите, а лед на свежем воздухе все-таки влияет на скорость. Много снега.

В третьем периоде танцы на трибунах продолжились, было не холодно, так что зрители двигались не от мороза, а по велению души. «Йокерит» пошел вперед с самого начала. Закончилось это элегантным забросом Анттилы на скамейку армейцев. Атаки финского клуба начали происходить в более жестком стиле, питерцы огрызались вполне квалифицированно. Был удален Андерсен. А чуть позже повторно ушел Ниеме.

Неумеренность игроков «Йокерита» обернулась для них голом Калинина – 4:2. Далее борьба становилась все более и более вязкой, и после тайм-аута Рамо отправился на скамейку запасных, а «Йокерит» пополнился на льду шестым игроком. Что буквально сразу привело к результату – шайбе Йенсена, 4:3. В поддержку любимой команды зажглись файеры фанатов СКА, впрочем, дым быстро рассеялся. Сопровождалось все это великолепие задорной композицией ACDC. Рамо покинул ворота и на последней минуте. «Йокериту» в этот раз маневр не помог. Встреча закончилась со счетом 4:3 в пользу СКА и небольшим дружеским обоюдным боксом.

Очарование открытого льда сказалось в полной мере. Румяные болельщики расходились со стадиона полные впечатлений. Достойная игра с достойным результатом. Побочным эффектом стал выход Ковальчука (благодаря забитой шайбе) в самые результативные игроки СКА за всю историю клуба. С чем его и поздравляем.