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СКА одержал вторую победу над «Локомотивом» в серии финала Западной конференции

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© Фото: Константин Чеглаков
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    «Армейцы» обыграли «железнодорожников» со счетом 4:1.

    Второй матч финала плей-офф Западной конференции между СКА и «Локомотивом», прошедший в Петербурге, закончился со счетом 4:1 в пользу СКА.

    В спокойном темпе прошли первые минуты. Команды старались играть надежно, шайба находилась в основном в средней зоне. На девятой минуте Херсли Патрик был удален за толчок игрока «Локомотива», но реализовать большинство гостям не удалось. Во второй половине первого периода ярославцы стали выглядеть активнее. Много бросков по воротам СКА совершили гости. На пятнадцатой минуте гости совершили блестящую атаку у ворот хозяев, но Коскинен клюшкой дотянулся до шайбы и спас ворота. И тут же шикарный момент у петербуржцев: Ковальчук с ползоны щелкнул в противоход голкиперу — шайба прошла в сантиметрах от штанги.

    На восемнадцатой минуте снова удаление у СКА, и в этот раз «Локомотив» реализовал большинство. Счет 0:1. «Армейцы» большими силами шли вперед, но без бросков по воротам. На последней минуте уже СКА играл в большинстве. На перерыв команды ушли со счетом 0:1. По броскам гости превзошли СКА: 10-24; броски в створ: 6-14.

    Второй период СКА начали в большинстве, которое блестяще реализовал Ковальчук. Счет стал 1:1. Последующее удаление в составе «Локомотива» на счет не повлияло. Игра набирала обороты - много опасных моментов у обоих ворот. На льду кипели страсти, судьям все чаще приходилось разнимать игроков. К концу второй половины второго периода «Локомотив» лидировал по броскам. Но все броски носили нулевой результат, благодаря блестящей игре Коскинена. На 36-й минуте гости получили большинство, но СКА сыграл очень профессионально. Счет на табло остался неизменным. 

    На последней минуте очередная стычка приводит к обоюдному удалению. И тут же шикарный проход по центру совершил Плотников, он ворвался в зону, ушел от двух соперников и в ближнем бою уверенно разобрался с Суднициным. 2:1 в пользу СКА после двух периодов. «Армейцы» вышли вперед благодаря голам Ковальчука и Плотникова. Хотя у «железнодорожников» моментов было больше, но их подвела реализация. По броскам статистика по-прежнему лучше у «Локомотива»: 15-17, броски в створ: 7-10.

    Третий период команды начали играть 4 на 4. СКА уверенно взял игру в свои руки. Петербуржцы много времени провели в позиционных атаках. СКА внимательно действовал в обороне. У ворот Коскинена - без моментов, зато их было много у ворот «Локомотива». На 53-й минуте Плотников сместился к центру и вырезал диагональ на свободного Прохоркина, который на дальней штанге переправил шайбу в пустой угол ворот. Счет 3:1. Спустя пару минут Широков роскошной передачей из своей зоны вывел Плотникова один на один с голкипером, тот выкатился на ворота и послал шайбу под щитком Мурыгину. Счет 4:1. СКА практически не оставил гостям шансов.

    Плотников и Коскинен – безусловные герои сегодняшней игры. СКА на своем льду обыграл «Локомотив» — 4:1.

    Победу в первой встрече одержал СКА со счетом 5:4 (овертайм).

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