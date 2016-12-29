СКА завершил год проигрышем ярославскому «Локомотиву»

СКА проиграл ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:2. Петербургские хоккеисты провели завершающую домашнюю встречу в этом году.

То, что «легкой прогулки» не получится стало понятно с первых минут матча. Не прошло и пяти минут, как ворота Шестёркина распечатал Контиола Петри. После забитой шайбы последовала серия атак со стороны обеих команд, но вратари были на месте и не давали снаряду пересечь черту.

В середине второго периода «Локомотив» в очередной раз нарушил правила, за что получил удаление (к слову, уже третье за игру), но воспользоваться численным преимуществом у СКА снова не получилось.

Страсти накалились ближе ко второму перерыву. Якуб Накладал и Сергей Плотников не поделили лед, за что оба получили удаление. Когда же соперники вновь заиграли полными составами, оставалось чуть больше минуты до конца второго отрезка.

Тут СКА поджидал еще один неприятный сюрприз — «гол в раздевалку» от Брэндона Козуна. 0:2. Но уже первые секунды финального периода подарили петербуржцам надежду: Илья Ковальчук бросил в касание. Видеопросмотр зафиксировал гол - 1:2.

В напряженной концовке в составе «Локомотива» удалили автора первой шайбы Контиолу. СКА пошел ва-банк и снял вратаря. Как ни старались хозяева ледовой арены забросить в ворота Мурыгина, грозные ярославцы сбивали атаки.

Потеряны шайбы, моменты и… время. К сожалению, порадовать болельщиков перед Новым годом у команды не получилось. Итог матча 1:2 в пользу «Локомотива». Тем не менее, на положении СКА в турнирной таблице эта игра не скажется. Красно-синие продолжают возглавлять Западную Конференцию.