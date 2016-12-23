СКА обыграл "Ладу" в овертайме

Большой праздник хоккея состоялся в Тольятти. По официальным данным, матч КХЛ между командами "Лада" и СКА собрал абсолютный аншлаг - более 6 тыс. человек.

Лидер "западной" конференции - СКА - навязал сопернику активную игру с первых минут. Что уже в середине первого периода отразилось на счете. Никита Филатов в не самой удачной атаке отправил шайбу в сторону ворот петербуржцев, и снаряд срикошетил от Микко Коскинена, который встал в ворота после продолжительного перерыва. 1:0. Но совсем скоро мощным броском Евгений Дадонов сравнял счет. Сработала игра Олега Знарка в 4 форварда. Шипачев на Дадонова, тот на Гусева. И уже 1:2 в пользу СКА под занавес первого периода.

В середине второго отрезка за подножку удалили Прохоркина. Двухминутная игра в большинстве успехов "Ладе" не принесла. Более того, Гуркин зацепил Широкова при выходе "1 на 1", и судья указал на штрафной бросок. Однако Сергею Широкову не удалось обыграть голкипера "Лады" Илью Ежова. В то время как Ежов отличался "сейвами", в воротах СКА откровенно скучал Коскинен. И даже после удаления Войнова, когда "армейцы" снова остались в меньшинстве, шайба крутилась у ворот Тольятти. Второй период так и остался без результатов.

Финальная двадцатиминутка началась со спорного момента. Под Андрея Зубарева по своей же ошибке влетел Зернов, после чего повалился на лед. Арбитры удалили не только "армейского" защитника, но и Илью Ковальчука, который вступил в жаркие споры. И вот здесь работы финскому вратарю СКА заметно прибавилось. Атака за атакой, и в игре "5 на 3" счет сравнял американец Тейлор Аронсон. Больше в основное время ничего на счет не повлияло.

В овертайме СКА остались в большинстве, и после обманного приема при передаче Шипачев ловко направил шайбу в ворота Ежова. Голкипер "Лады" в этом эпизоде оказался бессилен. 2:3 в пользу "армейцев". Вот такой непростой победой отпраздновали игроки 70-летие своего клуба.