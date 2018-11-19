Черчесов: Дзюба восстановился и может сыграть против Швеции 20 ноября

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба восстановился после травмы, полученной в начале сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Он отметил, что Дзюба не смог принять участие в матче против сборной Германии 15 ноября. Россияне проиграли в товарищеском поединке со счетом 0:3.

Сейчас, по словам Черчесова, нападающий «Зенита» готов присоединиться к национальной команде в матче против Швеции, который состоится 20 ноября. Окончательно решение еще не было принято.

«Германии не было нужного аппарата, который бы способствовал его восстановлению, позавчера опять созванивались с реабилитологом, дали добро, всю тренировку провел со всеми сегодня, и жалоб от него не слышали. В любом случае у нас еще есть 24 часа, чтобы принять решение по составу», – сказал главный тренер днем 19 ноября.

Поединок со Швецией пройдет в рамках Лиги наций. В настоящее время сборная России занимает первое место с семью очками.

На счету шведов – четыре очка. Для выхода в следующий этап турнира россиянам необходимо не проиграть матч.