Сборная России проиграла Германии в товарищеском футбольном матче

Сборная России по футболу уступила с крупным счетом Германии. Товарищеская игра прошла в немецком Лейпциге.

Матч завершился в ночь на 16 ноября со счетом 3:0. Голы забили Лерой Зане, Киклас Зюле и Серж Гнабри.

В игре за российскую сборную участвовал бразильский нападающий «Краснодара» Ари. Он получил гражданство РФ летом 2018 года.

В национальной сборной из-за травм не было нескольких важных игроков, в том числе Артема Дзюбы и Александра Головина.

Следующий матч Россия проведет 2- ноября против Швеции. Игра состоится в рамках Лиги нации.