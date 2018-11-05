Пятеро «зенитовцев» попали в состав сборной России на матчи с Германией и Швецией

Пять игроков петербургского ФК «Зенит» вошли в состав сборной России на два предстоящих матча против Германии и Швеции. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Играть за сборную будут вратарь Андрей Лунев, полузащитники Александр Ерохин и Далер Кузяев, а также нападающие Артем Дзюба и Антон Заболотный.

Ближайшая игра национальной команды состоится 15 ноября против сборной Германии. Контрольный матч пройдет в немецком Лейпциге.

Спустя пять дней, 20 ноября, Россия сыграет со Швецией в рамках Лиги наций УЕФА. Команды встретятся в Стокгольме.