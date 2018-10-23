Определилось время матча 1/8 Кубка России между «Зенитом» и «Ростовом»

Петербургский ФК «Зенит» проведет встречу 1/8 финала Кубка России против «Ростова» 1 ноября в 19:00. Об этом сообщили в пресс-службу сине-бело-голубых.

Матч двух команд состоится на «Ростов-арене». Стадион специально построили для Чемпионата мира по футболу 2018 года, поэтому «Зенит» прежде ни разу не играл на этом поле.

В прошлом раунде Кубка России петербуржцы разгромили «Волгарь». Игра, прошедшая 26 сентября, завершилась со счетом 4:0.

Перед матчем с «Ростовом» «Зенит» ждет домашнюю игру с «Бордо» в рамках Лиги Европы, а также выездная встреча с «Крыльями Советов» в 12-м туре Российской премьер-лиги.