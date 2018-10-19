В декабре на «Зенит-арене» планируют устроить два хоккейных матча

На стадионе «Зенит-арена» на Крестовском острове в Петербурге планируют провести два хоккейных матча. Об этом сообщает «Спорт-Экспрсс» со ссылкой на футбольный клуб «Зенит».

В рамках первой встречи на стадионе должны встретиться сборные России и Финляндии. Предполагается, что они сыграют на Кубке Первого канала.

Вторым матчем должен стать поединок СКА и ЦСКА. Клубы будут играть в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В настоящее время ведутся переговоры о проведении матчей. Планируется, что обе игры состоятся в декабре.