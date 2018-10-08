«Зенит» попал в список самых посещаемых футбольных клубов мира

Петербургский футбольный клуб «Зенит» вошел в список самых посещаемых команд в мире. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых со ссылкой на портал Transfermarkt.

В среднем каждый матч петербуржцев в сезоне 2018-19 на стадионе «Зенит-арена» смотрят почти 49 тыс. человек. Показатель стал 19-м в мире и 17-м – в Европе.

«Зениту» удалось обойти мадридский «Атлетико», «Челси», «Ювентус» и других грандов. Всего за семь матчей с начала сезона на стадионе на Крестовском острове побывали 343 тыс. зрителей.

Самым посещаемым клубом стала дортмундская «Боруссия». Ее матчи в среднем смотрели около 77 тыс. человек. Также в топ-3 вошли мюнхенская «Бавария» (74 тыс. зрителей) и «Манчестер Юнайтед» (71 тыс. зрителей).