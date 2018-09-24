«В Питере – пять»: «Зенит» подшутил над «Локомотивом» и «Спартаком»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» подшутил в социальных сетях над московским «Локомотивом», который проиграл сине-бело-голубым со счетом 5:3.



На страницах команды появилась картинка с результатами матчей с действующим чемпионом России и со «Спартаком», победителем сезона 2016/17. «Зенит» в прошлогодней встрече с красно-белыми также забил пять мячей.



В подписи к картинке указан хештег «#ВПитереПять». Песню с таким же названием сочинил лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после победы над «Локо».



По итогам восьми туров «Зенит» занимает первое место в Российской премьер-лиге. На счету команды 22 очка. На второй строчке находится «Ростов», на третьей – «Спартак». «Локомотив» расположился на 11-м месте.

Фото: vk.com/zenit