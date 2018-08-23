СКА выиграл у «Куньлунь Ред Стар» на турнире имени Пучкова

Хоккейный клуб СКА из Петербурга выиграл в первом матче турнира имени Н. Г. Пучкова. Армейцы обыграли китайский «Куньлунь Ред Стар» со счетом 4:1.

Первую шайбу в матче забросил Евгений Кетов, который оформил во встрече дубль. У петербуржцев также забили Наиль Якупов и Артем Земченок, а единственный результативный бросок за «Куньлунь» сделал Брэндон Ип.

В пятницу, 24 августа, СКА встретится с омским «Авангардом». Игра в Ледовом дворце начнется в 19:30.

Турнир памяти заслуженного мастера спорта и тренера СССР Николая Пучкова проходит в Петербурге с 23 по 27 августа. В нем кроме СКА, «Авангарда» и «Куньлуня» участвуют «Северсталь» из Череповца, ХК «Сочи» и «Йокерит» из Хельсинки.