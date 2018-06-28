Сборная Колумбии обыграла Сенегал, а Польша – Японию

В России завершились два матча Чемпионата мира по футболу среди команд из группы H. Сборной Колумбии удалось обыграть Сенегал, а японские футболисты уступили сборной Польши.

Матч между Сенегалом и Колумбией, который прошел в Самаре, завершился со счетом 0:1. Единственный мяч во встрече на 74-й минуте забил колумбийский защитник Ерри Мина.

Япония и Польша встретились в Волгограде. Польские футболисты победили со счетом 0:1. Автором единственного года стал защитник Ян Беднарек.

По итогам трех раундов группового этапа Колумбия вышла с первого места, набрав шесть очков. Япония с четырьмя очками заняла второе место. Сенегал и Польша не смогли пройти в плей-офф ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей на «Зенит-арене»: 1/8 финала – 3 июля в 17:00; полуфинал – 10 июля в 21:00; матч за третье место – 14 июля в 17:00.

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